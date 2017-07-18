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Dünya
Deutsche Welle

AB ve İngiltere uzlaşma arayışında

İngiltere ile AB arasındaki ayrılık görüşmelerinin ikinci turu Brüksel'de başladı. İkinci turda temel konuların ele alınması planlanıyor.

18 Temmuz 2017 00:17

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile AB Baş Müzakerecisi Fransız Michel Barnier, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB)'den ayrılma görüşmelerinin ikinci turu için Brüksel'de bir araya geldi.

Davis, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Artık işe koyulmanın ve bunu başarılı bir müzakere etmenin zamanı geldi" diye konuştu. Davis, "Müzakerelerle farklılıkları tespit edip gidermek ve benzerlikleri de pekiştirmek bizim için şu anda inanılmaz derecede önemli" diye sözlerini sürdürdü.

Barnier ise "boşanma sürecinde İngiltere'nin bir strateji oluşturması ve iki tarafın da ilerleme sağlayabilmek için pozisyonların karşılıklı incelenmesi ve karşılaştırılması" gerektiğinin altını çizdi. Barnier "Şimdi konunun kalbine derinlemesine ineceğiz" dedi.

Dört gün sürmesi beklenen müzakerelerde İngiltere'nin AB'den ayrılması süreci ile ilgili temel konulara odaklanılması bekleniyor. Bu konuların başında İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları, AB ülkelerindeki İngilizlerin statüsü, AB'nin mali talepleri ve Kuzey İrlanda ile AB arasındaki sınırın durumu geliyor. Önümüzdeki aylarda ise ticari ilişkilerin ele alınması planlanıyor.

23 Haziran 2016'da yapılan referandumda İngiltere'nin 40 yıllık AB üyeliğine son verilmesi az oy farkıyla kabul edilmişti. Başbakan Theresa May 29 Mart 2017'de Brüksel'e resmen 'boşanma' başvurusunda bulunarak ayrılık pazarlığı için öngörülen iki yıllık süreyi başlatmış oldu. İlk turu geçen ay yapılan müzakerelerin 29 Mart 2019'da tamamlanması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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