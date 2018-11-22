AB ve İngiltere Brexit sonrası ilişkiler konusunda anlaştı

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası siyasi ilişkilerine dair hedeflerini içeren deklarasyonun taslak metni üzerinde anlaşmaya vardı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ın gelecekteki ilişkileri üzerine siyasi deklarasyonun taslağını 27 üye ülkeye gönderdim" diye tweet attı. Tusk, "Avrupa Komisyonu Başkanı (Jean-Claude Juncker) beni müzakereciler düzeyinde anlaşıldığı, siyasi düzeyde prensip anlaşmasına varıldığı ve liderlerin onayına kaldığı konusunda bilgilendirdi" ifadesini kullandı.

Söz konusu metin, Çarşamba günü İngiltere Başbakanı Theresa May ve Juncker arasında yapılan görüşmede ele alınmıştı.

Taslak belgenin, AB liderlerinin Pazar günü Brüksel'de gerçekleştirecekleri zirvede de onaylanması gerekiyor.

Birleşik Krallık, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak. Taraflar, deklarasyon metninden ayrı olarak geçen hafta da 585 sayfalık bir ayrılık anlaşmasının taslağı üzerinde anlaşmıştı. Brüksel'de Pazar günü düzenlenecek olan liderler zirvesinde bu anlaşmanın da onaylanması hedefleniyor.

Deklarasyonun içeriği

Alman ajansı dpa'nın haberine göre, 26 sayfalık deklarasyon taslağında geçiş döneminin 2022'nin soruna kadar sürebileceği belirtiliyor. 29 Mart 2019'da başlayacak olan geçiş dönemi, AB kurallarının Birleşik Krallık'ta bir süre daha uygulanmaya devam etmesi anlamına geliyor.

Geçen hafta üzerinde uzlaşılan ayrılık anlaşması, geçiş sürecinin 2020 sonunda tamamlanmasını öngörüyordu. Ancak anlaşmada bu sürecin "sınırlı bir zaman dilimi" için uzatılabileceği belirtilse de tam bir tarih verilmiyordu.

Tarafların üzerinde anlaştığı deklarasyon taslağında ise sürecin en fazla iki yıl uzatılabileceğine dair net bir ifade yer aldı.

Taslak metinde ayrıca, "Bu deklarasyon; ticaret ve ekonomik işbirliği ile diğer alanlardaki azimli, geniş, derin ve esnek ortaklığın parametrelerini belirliyor" denildi.

Birleşik Krallık, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,GA

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