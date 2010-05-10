AB ve IMF'in anlaşması piyasalara doping gibi geldi

T24 - AB ve IMF krize çözüm için 720 -750 milyar euroluk paket üzerinde anlaştı. Önlemler paketi sayesinde piyasalarda olumlu bir hava yaşanıyor. İMKB'de artış 3 bin puanı geçti. İstanbul serbest piyasada dolar 1,51 TL'ye kadar geriledi.



AB ve IMF krize çözüm için 720 -750 milyar euroluk paket üzerinde anlaştı. Buna göre Euro Bölgesi ülkeleri direkt olarak 440 milyar Euro, diğer AB ülkeleri ödemeler dengesi fonu üzerinden 60 milyar Euro, IMF 220-250 milyar Euro destek verecek. Avrupa MB ise ülke tahvillerinde alım yapacağını açıkladı. Ayrıca Fed´in de desteğiyle piyasalara dolar likiditesi verilecek. Önlemler paketi sayesinde Euro/dolar 1.25´den 1.30'a çıkarken, borsalarda ise olumlu hava yaşanıyor.





Neler oldu ve neler oluyor?



Cuma günü, Yunanistan’daki krizin tüm Euro Bölgesi’ni tehdit eder hale gelmesi ve küresel toparlanma eğilimini tehlikeye atması mali piyasalarda ciddi anlamda bir satış baskısına neden oldu. Yatırımcıların riskten kaçma eğilimi çerçevesinde yüksek getirili finansal araçlarda satışa gitmesi ve güvenli liman arayışı, mali piyasalarda geniş çaplı bir çalkanmaya neden oldu. Hisse senetleri, emtia fiyatları ve gelişmekte olan ülke paralarında önemli oranlarda kayıplar yaşanırken ABD Doları ve Japon Yeni ile Amerikan, Alman ve Japon tahvilleri değer kazandı.



Türk mali piyasaları da bu panik ortamında büyük bir satış baskısına maruz kaldı. Likiditenin kaybolması ve panik niteliğindeki işlemlerle USDTRY kuru Cuma günü sabah saatlerinde 1.60’a yakın seviyelerden işlem gördü. Ancak, yurt içi kaynaklı bireysel ve kurumsal kaynaklı dolar satışları ile günün geri kalan kısmında kademeli bir düşüş yaşanırken akşam saatlerinde USDTRY döviz kuru 1.56’lı rakamlardan işlem görüyordu. Yurt içi kaynaklı dolar satış miktarının 2-3 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Faiz ve hisse senedi piyasaları da bu ortamda olumsuz seyir kaydettiler. Gösterge bileşik faiz dokuz ay aradan sonra çift haneli seviyelere ulaşırken İMKB-100 endeksindeki kayıp oranı %5.52 oldu. TL ve TL cinsi finansal araçlarda yaşanan kayıplar yurt dışı menşeli olumsuzluktan kaynaklanırken Türkiye ekonomisinin kendi dinamiklerinin herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü.



Hafta sonu AB cephesinden gelen açıklamalar ve krize karşı atılacak olası adımlar üzerine yapılan spekülasyonlar ile geçti. Bu adımların ne olacağı nihayet bu sabahın ilk saatlerinde belli oldu. Bir yandan krize karşı oluşturulan yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki önlem paketi, diğer yandan Avrupa Merkez Bankası’nın büyük miktarda tahvil alım planı, mali piyasalardaki panik havasını gidereceğe benziyor. Bu haberin ardından Cuma günü 1.26-1.27 civarında hareket eden EURUSD paritesinin 1.30 seviyesine yükseldiği, hisse senedi piyasalarında toparlanma olduğu (MSCI Asya-Pasifik endeksi %1,2 yukarıda işlem görürken ABD hisse senedi futureları %3’e yakın artıda işlem görüyor) görülüyor.



Türk mali piyasaları da panik havasının dağılmasına olumlu tepki vermiş durumda. Cuma kapanışta 1.57’den işlem gören USDTRY kuru bu sabah 1.51 civarında hareket ediyor.



Gösterge bileşik faiz ilk işlemlerde %9.6’dan işlem görürken, hisse senedi piyasası güne önemli oranda bir yükselişle başladı. AB cephesinden gelen bu adımların kısa vadede etkili olacağı aşikar ancak AB’nin yapısal zafiyetini aşması, bu süre boyunca potansiyelin oldukça altında kalan büyümenin yol açacağı sorunlar ve daha da önemlisi krizin neden olacağı siyasi maliyet orta uzun vadede olumlu görüşler belirtilmesini de engelliyor. Ayrıca, kağıt üzerindeki bu önlemlerin hayata aktarılması da mali piyasalarca beklenecektir. Bu nedenle USDTRY kurundaki aşağı yönlü hareketin de kalıcı olmayabileceği düşünülse de bugün için Türk mali piyasalarının iyimser bir seyir izlemesi bekleniyor.



Bugün yurt dışı piyasalarda Almanya dış ticaret rakamları ve İngiltere faiz kararı dışında gündemde önemli bir veri bulunmuyor. Türkiye’de ise Mart ayı sanayi üretim rakamları yakından izlenebilir.





Borsa'daki artış 3 bin puanı geçti...



İstanbul menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Ulusal 100 Endeksi’ndeki artış 3 bin puanı geçti.



Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan bileşik endeks, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.



Endeks, saat 10.40 itibari ile 3.113,66 puanlık artışla 55.800,63 puan seviyesinde işlem görüyor.



Bu değer itibarıyla hisseler yaklaşık yüzde 6 değer kazanırken, işlem hacmi de 800 milyon lirayı geçti.





Borsada yabancı payı geriledi



Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre azalarak yüzde 65,78’e geriledi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 8 Mayıs 2010 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 53,33 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 65,78 olarak gerçekleşti.



Yabancılar, bu tarih itibariyle 15 milyar 316 milyon 700 bin 200 adet hisse ile toplam 84 milyar 883 milyon 652 bin 888 lira tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.



Yabancıların 29 Nisan 2010 tarihinde İMKB’deki payı yüzde 65,98 seviyesindeydi.





Dolar 1,5100 Lire seviyelerine geriledi



ABD Doları, geçen hafta cuma günkü yükselişinin ardından, bugün 1,5100 lira seviyelerine geriledi.



Geçen hafta Cuma günü kapanışta serbest piyasada satışta 1,5650 liraya kadar çıkan dolar, İstanbul serbest piyasada yeni haftanın ilk gününe 1,5310 lira alış ve 1,5350 satıştan başlamıştı.



Halen Kapalıçarşı’da, dolar alış 1,5140 lira, satış 1,5180 liradan işlem görürken, avro da alış 1,9650 lira, satış da 1,9750 liradan işlem görüyor.





Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,5120 lira, en yüksek fiyat 1,5150 lira, satışta en düşük fiyat 1,5190 lira, en yüksek fiyat 1,5215 lira düzeyinde bulunuyor.





Parite



Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3034, sterlin-dolar paritesi 1,4915, yen-dolar paritesi ise 93,32 düzeyinde seyrediyor.





Faiz yüzde 9,54’e geriledi



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 25 Ocak 2012 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,86’ya, bileşik getirisi de yüzde 9,54’e geriledi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 10,07, bileşik getirisi yüzde 9,73 olmuştu.





Tokyo Borsası yükselişle kapandı



Asya’da Tokyo Borsası, Avrupa Birliğinin Avro Bölgesi ülkelerine yönelik geniş kapsamlı yardım planının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.



Japonya’da Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,60 (166,11 puan) değer kazanarak, 10.530,70 puana yükseldi.



Öte yandan Asya’da Hong Kong Borsası yüzde 1,34, Avustralya Borsası yüzde 2,55, Hindistan Borsası yüzde 2,08 oranında değer kazandı.





Petrol fiyatı



Bu arada uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 77 dolar seviyelerinde işlem görüyor.



Cuma günü 2 dolar düşerek 75,11 dolara gerileyen ABD ham petrolünün varil fiyatı Haziran ayı teslimi Asya’daki işlemlerde şu sıralar 1 dolar 74 sentlik artışla 76,85 dolardan satılıyor.



Artışta Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Avrupa’ya yönelik destek paketi etkili oldu.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 1 dolar 73 sentlik artışla 80,00 dolardan işlem görüyor.





Avrupa borsalarında yükseliş hakim



Paris Borsası yüzde 5,59, Lizbon Borsası yüzde 7,51, Milano Borsa yüzde 6, Amsterdam Borsası yüzde 3,3, Londra Borsası yüzde 3,34, Frankfurt Borsası yüzde 2,91, Madrid Borsası yüzde yüzde 9, Brüksel Borsası yüzde 6, İsviçre Borsası yüzde 2,43, Atina borsası ise yüzde 7,63 oranında değer kazandı.





