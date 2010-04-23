AB ve IMF: Yunanistan'a yardıma hazırız

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Kamu çalışanları: Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz

Harcama kesintileri

Yunanistan bu yıl içinde alacağı 60 milyar dolarlık krediye ek olarak 300 milyar dolarlık borcunu kapatabilmek için gelecek yıllarda da kredi alacak.Yunanistan Başbakanı Papandreu bir Yunan televizyonuna açıklama yaparak, Avrupa Birliği ve IMF'nin yardım paketinin devreye sokulmasını resmen talep edeceğini söylemişti.BBC Türkçe'nin haberine göre IMF ve Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamalarda, Yunanistan'ın isteğine olumlu yaklaşılacağı belirtildi.Yunanistan'daki BBC muhabiri Malcolm Brabant, IMF'nin Yunan hükümetinin planladığından daha sert kemer sıkma önerilerini talep edebileceğini söylüyor.Kemer sıkma önlemlerinin daha da sertleşmesinin ise, ülkede halihazırda varolan siyasi çalkantıyı daha da artıracağı düşünülüyor.En son dün (22 Nisan 2010), kamu işçişlerinin düzenlediği grev ve protesto gösterisi olmak üzere, Yunanistan'da işçi sendikaları ve muhalifler, kemer sıkma politikalarına karşı yoğun bir siyasi kampanya yürütüyor.Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, piyasalardan gelen baskının ülke ekonomisini raydan çıkarma tehlikesini yarattığını belirterek, Maliye Bakanı Yorgo Papaconstantinu'dan AB ve IMF paketleri konusunda resmi talepte bulunmasını istediğini belirtti.Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan temsilcilerle Yunanistan hükümeti yetkilileri dün başkent Atina'da kurtarma paketinin ayrıntılarını görüşmek üzere bir araya gelmişlerdi.Papandreu'nun çağrısı, Yunanistan'ın bütçe açığının ülkenin Gayri Safi Milli Hâsılasının yüzde 13.6'sı düzeyinde olduğunun açıklanmasından bir gün sonrasına rastlıyor.Kredi değerlendirme kuruluşu Moody's de Yunanistan'ın notunu düşürmüştü.Yunan adalarından Kastellorizo'yu ziyaret eden Papandreu bir Yunan televizyonuna verdiği demeçte, piyasaların Yunanistan'ın kemer sıkma önlemlerine olumlu yaklaşmadıklarını da belirtti.Onbinlerce kamu çalışanı da hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek için 24 saatlik bir greve gitti.Hükümetin, ülkenin 300 milyar euroluk dev borç yükünü azaltmak amacıyla gündeme getirdiği yeni ekonomik önlemleri protesto amaçlı greve ek olarak, Atina'da yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteri de düzenlendi.Gösterilere doktorlardan öğretmenlere, vergi memurlarından itfaiye işçilerine, çöpçülere hatta tiyatroculara dek kamu sektörünün her kesiminden işçiler katıldı.BBC Atina muhabiri Malcolm Brabant işçilerin mesajlarında "Krizin bedelini işçilerin değil, zengin ve güçlülerin iktidarının ödemesi gerektiği" talebini dile getirdiklerini söylüyor.Göstericiler Syntagma meydanında hükümeti protesto ederken, onlara birkaç dakika mesafede hükümet yetkilileri, Uluslararası Para Fonu IMF ve Avrupa Merkez Bankası'ndan temsilcilerle görüşüyordu.Görüşmede Yunanistan için hazırlanan milyarlarca euroluk kurtarma paketinin ayrıntılarını ele alındı.Özellikle IMF'nin duruma müdahil olmasından rahatsız olan kamu işçileri sendikaları kurumun mevcut önlemlere ek başka reformlar talep etmesinden, emeklilik ödemelerini kesip emeklilik yaşını yükseltmesinden kaygılı.Yunanistan'ın, AB ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin ortak fonuyla hazırlanan pakete yönelik talebi, Yunan ekonomisinin durumuna ilişkin kaygıların yeniden arttığı bir döneme rastlıyor.Son AB verilerine göre Yunanistan'ın geçen yılki bütçe açığı, bir önceki yılın neredeyse iki katına denk düşüyor.Atina'nın moratoryum (borç erteleme) ilan edebileceği yolundaki kaygıları da bu rakamlar, yeniden alevlendirdi.Avrupa Birliği'nin istatistik kurumundan dün yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bütçe açığının geçen yıl tahmin edilenden çok daha fazla olduğu ve daha da kötüye gidebileceği uyarısı yapılmıştı.Yeni verilere göre, ülkenin, bütçe açığı Gayrı Safi Milli Hâsılasının yüzde 12.7'si değil, 13.6'sı büyüklüğünde.Halihazırda 300 milyar euro borcu olan Yunanistan'ın sadece bu yıl içinde de 54 milyar euro borç almaya ihtiyacı var.