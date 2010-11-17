-AB VE IMF, İRLANDA'YI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞACAK BRÜKSEL (A.A) - 17.11.2010 - Avro Bölgesi maliye bakanları, borç sıkıntısıyla mücadele eden İrlanda'nın bankacılık sektörünün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile birlikte kurtarılmasına zemin hazırlamak konusunda anlaşma sağladı. Yardım talebinde bulunup bulunmayacağına ise İrlanda yönetimi karar verecek. Avro Bölgesi maliye bakanları İrlanda'nın borç sorununu görüşmek üzere dün Brüksel'de biraraya geldi. Avro Bölgesi Başkanı Jean-Claude Juncker, toplantıdan sonra düzenlenen basın toplantısında, ''Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve IMF'nin, bankalarını kurtarma maliyeti nedeniyle büyük bütçe açığı veren İrlanda ile görüşeceğini'' söyledi. Avro Bölgesi'nin istikrarının korunacağını belirten Juncker, ''Müzakereler, İrlanda, Avrupa Komisyonu ve AMB arasında olacak ve IMF, İrlanda'nın AB, IMF ve Eurogroup'tan yardım talebinde bulunması için ihtiyacımız olan unsurları ve araçları düzenlemede bize olanak sağlayacak. Gerekli olduğunda Avro Bölgesi'nin finansal istikrarını korumada kararlı ve eşgüdüm içinde Eurogroup olarak harekete geçeceğimizi taahhüt ediyoruz'' dedi. İrlanda'nın AB, IMF ve Eurogroup'dan yardım talebinde bulunmasına yardımcı olmak için gerekli araçların mevcut olduğunu belirten Juncker, ''İrlanda bütçe açığının üstesinden gelmek için önemli çaba gösteriyor. Ancak piyasa koşulları henüz normalleşmedi ve baskılar devam ediyor'' diye konuştu. IMF de yaptığı açıklamada, ''IMF'den bir heyetin, piyasa risklerin üstesinden gelmede gerekli desteği sağlamanın en iyi yoluna karar vermek için Avrupa Komisyonu ve AMB ile beraber çalışacağını'' bildirdi. İrlanda Maliye Bakanı Brian Lenihan, AB, AMB ve IMF'den temsilcilerin İrlanda bankalarıyla ilgili ne yapılabileceğine karar vermek için bu hafta İrlanda'ya gideceklerini ifade etti. İrlanda'nın bankacılık sektörünün sorunlarıyla ilgili yoğun çaba içinde olduğunu belirten Lenihan, ''Avro Bölgesi'nin istikrarı kapsamında bankacılık sistemimizin istikrarı için gerekli her türlü önlemi alacağız'' dedi. AB Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn de İrlanda'nın, ''özellikle sorunlu bankacılık sektörü olmak üzere piyasa risklerini gidermede gerekli desteği sağlamak için en iyi yolun hangisi olduğuna karar vermek için AB, AMB ve IMF ile çalışacağını'' kaydetti. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un, dün söylediği ''İçinde bulunduğumuz kriz hayatta kalma krizi. Avro Bölgesi'nin varlığını sürdürmesi için hep birlikte çalışmalıyız, Avro Bölgesi'ni yaşatamazsak, Avrupa Birliğini yaşatamayız'' sözlerini değerlendiren Rehn, ''Bu avronun yaşatılmasıyla ilgili bir konu değil'' diye konuştu. Bu arada Avro Bölgesi'ne dahil olmayan İngiltere'nin Maliye Bakanı George Osborne, İrlanda'nın bankacılık sektörünü istikrara kavuşturmaya ihtiyaç duyması halinde bu ülkeye destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Osborne, ''İrlanda ekonomisinin başarılı olması ve istikrarlı bankacılık sistemine sahip olmamız İngiltere'nin ulusal çıkarına uygun'' dedi. Rehn, İngiltere ve İrlanda'nın güçlü bankacılık ve finansal ilişkileri bulunmasından ötürü İngiltere'nin yardım önerisinin ''doğal'' olduğunu ifade etti. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner da Avrupa'nın borç krizinin üstesinden gelme gücüne sahip olduğunu, ancak sorunları çözecek reformlar ve geçici finansal destekleri birleştirerek çok hızlı hareket etmesi gerektiğini kaydetti.