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Dünya

AB ve Çin'den ABD'ye karşı ortak iklim değişikliği açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris anlaşmasıyla ilgili vereceği karar beklenirken, Çin ve AB iklim değişikliğiyle mücadelede siyasi kararlılığa vurgu yapan ortak bir açıklama hazırladı

31 Mayıs 2017 16:21

Çin ve Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü hakkındaki nihai kararı vermesi beklenen Paris iklim değişikliği anlaşmasına sahip çıkan ortak bir açıklama üzerinde uzlaşmaya vardı.

Açıklamada, bu anlaşmanın "hiç olmadığı kadar önemli bir zorunluluk" olduğu söylendi.

BBC tarafından görülen taslak metinde, anlaşmanın hayata geçirilmesi için "en üst düzeyde siyasi kararlılık" gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu açıklamanın, Trump'ın Paris anlaşmasıyla ilgili nihai kararı vermesinin hemen öncesinde yapılması ABD'ye yönelik bir tepki olarak görülüyor.

Ortak açıklamanın Cuma günü Brüksel'deki AB-Çin zirvesinin ardından yapılması bekleniyor.

Çin ve AB yetkilileri, bir yılı aşkın bir süredir iklim değişikliği ve temiz enerji konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaşma sağlamak için perde arkasında temaslarını sürdürüyordu.

Taslak metinde, yükselen sıcaklıkların "bir ulusal güvenlik meselesi olarak ve sosyal ile siyasi kırılganlıkları artırma etkisinden" dolayı yarattığı tehlikelere dikkat çekildi.

Açıklamada, "AB ve Çin, Paris anlaşmasını, küresel ölçekte geri döndürülemez şekilde sera gazı emisyonlarını azaltılması ve iklim direncinin artırılmasının sağlanması sürecini daha da hızlandıran tarihi bir kazanım olarak görmektedir" denildi.

Trump, kampanya döneminde iklim değişikliğinde insanların rolü olmadığını savunmuş ve Paris anlaşmasından çıkma sözü vermişti.

Trump'ın anlaşmayla ilgili nihai kararını Perşembe günü açıklaması beklenirken, ABD basını anlaşmadan çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu bildiriyor.

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