AB ve ABD'den kınama, Rusya'dan iş birliği vurgusu

Kayseri'de düzenlenen bombalı saldırının ardından Avrupa Birliği (AB), ABD ve diğer birçok ülkeden kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Kremlin'in internet sitesindeki açıklamada, 'Vladimir Putin, Kayseri'de yaşanan terörist saldırıda hayatını kaybeden askerler için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajlarını iletti" ifadeleri yer aldı.

Putin'in açıklamasında "Rusya, terörizme karşı iş birliğini pekiştirmeye hazırdır" çağrısı da bulunuyordu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kayseri'deki terör saldırısını kınıyoruz. Böyle alçak eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

AB'nin Türkiye Delegasyonu da saldırıyı Twitter üzerinden kınadı:

"Bu alçakça terör saldırısında hayatını kaybedenler için en derin üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz. Halkı ve hükümeti ile Türkiye'nin yanında yer alıyoruz."

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından Türkçe yaptığı açıklamada "Türkiye için kara bir gün daha. Bu sabah Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısını bütünüyle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyorum, Birleşik Krallık, her türlü terörizme karşı Türkiye'nin yanındadır" dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da açıklamada "Avrupa Konseyi bu sabah Kayseri'de yaşanan terörist saldırıyı kınıyor. Türkiye ve halkıyla birlikteyiz" dedi ve "Terörist saldırılar durmalı. Sadece insanların acı çekmesine neden oluyor ve hiçbir siyasi amaca hizmet etmiyor" vurgusu yaptı.

Saldırı ardından resmi Twitter hesabından açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Kayseri'de düzenlenen saldırıyı büyük bir şiddetle kınıyor ve Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Hiçbir şey böyle bir şiddetin mazur görülmesini sağlayamaz" dedi.

Almanya'nın AB Bakanı Michael Roth da Twitter hesabından yazdığı mesajla saldırıyı kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Navaz Şerif'in dışişleri danışmanı olan Sartaj Aziz'e atıfta bulunarak Kayseri'deki saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Aziz açıklamasında, "Pakistan hükümeti ve halkı adına, kalpten gelen başsağlığı dileklerimizi Türkiye hükümeti ve kardeş halkımıza, bu korkakça saldırıda sevdiklerini kaybeden ailelere iletiyoruz. Yaralananların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı resmi hesabından Bert Koenders'ın Çavuşoğlu'na taziye mesajlarını ilettiğini duyurdu.

Hollandalı bakanın "Dualarım korkunç saldırının kurbanlarıyla' dediği aktarıldı.