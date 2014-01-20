AB ve ABD yaptırımları gevşetiyor



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 20'ye indirdiğini açıklarken Tahran yönetimi de Cenevre Anlaşması kapsamında attığı bu adımın karşılığını aldı.

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği dışişleri bakanları, İran'a yönelik yaptırımların bir kısmının altı aylığına askıya alınması konusunda anlaştı.

Bu süreç içerisinde iki taraf da İran'ın nükleer silah ürettiği yönündeki endişeleri giderip kalıcı bir çözüme ulaşmayı umut ediyor.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, “Bu önemli bir adım, ancak uluslararası toplumun İran'ın nükleer programının barışçıl yönü dışındaki endişelerini gidermek için daha çok çabaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Ashton, bu altı aylık süreçte üzerinde anlaşılmış olan önlemlerin düzgün bir biçimde uygulamaya konmasının önemine de vurgu yaptı.

AB'nin askıya aldığı yaptırımlar arasında İran ham petrolünün sigortalanmasına ve taşınmasına yönelik yaptırımın kaldırılmasının yanı sıra bu ülkenin altın, değerli taş ve petrokimya ürünleri ticaretine ilişkin yasağın devre dışı bırakılması ve yaptırımlarla bağlantılı olmayan para transferlerindeki tavanın yükseltilmesi yer alıyor.

ABD'den ilk adım

Öte yandan ABD de İran'ın anlaşma gereği ilk yükümlülükleri yerine getirmesinin ardından bazı yaptırımları askıya aldığını açıkladı.

ABD'den yapılan açıklamada, yönetimin İran'ın ham petrol ihracatının daha da azaltılmasına yönelik çabalara ara verilmesi için gerekli adımları attığını duyurdu.