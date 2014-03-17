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Dünya

AB ve ABD, Rusya'ya yaptırım kararı aldı

ABD Başkanı Barack Obama, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle 7 Rus hükümet yetkilisine yaptırım getirdi

17 Mart 2014 18:05

Kırım Parlamentosu, "Bağımsız Kırım Cumhuriyeti"ni ilan etmesinin ardından yaptırımlar kararlarıyla ilgili konuşan AB dışişleri bakanları, 21 kişiye yaptırım uygulanması konusunda uzlaştı. ABD de 7 Rus hükümet yetkilisine yaptırım getirdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle 7 Rus hükümet yetkilisine yaptırım getirdi. Bu yetkililerin isimleri şöyle: Vladislav Surkov, Sergey Glazyev, Leonid Slutsky, Andrei Klishas, Valentina Matviyenko, Dmitry Rogozin ve Yelena Mizulina.

 

Yanukoviç'e ABD'den rest

 

ABD Başkanı Barack Obama, "Ukrayna hükümetinin altını kazıması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği, güvenliği ve barışını tehdit eden politikalar izlemesi" gerekçesiyle eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in de aralarında bulunduğu Ukraynalı 4 kişiye daha yaptırım getirdi.

 

AB'den 21 isme yaptırım

 

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Ukrayna'daki gelişmeler bağlamında, 21 kişiye yaptırım uygulanması konusunda uzlaştı. Üzerinde uzlaşılan 21 isme AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanacak ve bu kişilerin malvarlıkları dondurulacak.
 

 

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