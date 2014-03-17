AB ve ABD, Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Kırım Parlamentosu, "Bağımsız Kırım Cumhuriyeti"ni ilan etmesinin ardından yaptırımlar kararlarıyla ilgili konuşan AB dışişleri bakanları, 21 kişiye yaptırım uygulanması konusunda uzlaştı. ABD de 7 Rus hükümet yetkilisine yaptırım getirdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle 7 Rus hükümet yetkilisine yaptırım getirdi. Bu yetkililerin isimleri şöyle: Vladislav Surkov, Sergey Glazyev, Leonid Slutsky, Andrei Klishas, Valentina Matviyenko, Dmitry Rogozin ve Yelena Mizulina.

Yanukoviç'e ABD'den rest

ABD Başkanı Barack Obama, "Ukrayna hükümetinin altını kazıması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği, güvenliği ve barışını tehdit eden politikalar izlemesi" gerekçesiyle eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in de aralarında bulunduğu Ukraynalı 4 kişiye daha yaptırım getirdi.

AB'den 21 isme yaptırım

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Ukrayna'daki gelişmeler bağlamında, 21 kişiye yaptırım uygulanması konusunda uzlaştı. Üzerinde uzlaşılan 21 isme AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanacak ve bu kişilerin malvarlıkları dondurulacak.

