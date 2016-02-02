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Dünya
Deutsche Welle

AB ve ABD arasında veri anlaşması

Avrupa Adalet Divanı 'Güvenli Liman Anlaşması'nı iptal etmişti. AB ve ABD ise şimdi yeni bir anlaşma için el sıkıştı. Ancak kişisel verilerin korunmasını savunanlar endişeli.

02 Şubat 2016 22:17


ABD ve AB, aylar süren müzakerelerin ardından kişisel verilerin değiş-tokuşuna ilişkin yeni bir düzenleme konusunda anlaştı. AB'nin adaletten sorumlu komiseri Veda Jouruva, anlaşma uyarınca ABD'nin soruşturma makamları ve gizli servislerin Avrupa'daki kişisel verilere erişimine kesin sınırlar getireceği konusunda AB'ye 'bağlayıcı' olarak söz verdiğini vurguladı.

Anlaşmada, kişisel verilerin korunmasına ilişkin AB ve ABD'de farklı düzenlemeler bulunması nedeniyle ortaya çıkan sorunların giderildiği belirtiliyor. Kişisel verilerin ihlali durumunda bundan etkilenen kişilere daha fazla hak tanınıyor.

Ancak varılan anlaşmanın AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı ABD ile Avrupa arasındaki veri transferini düzenleyen “Safe Harbor” (Güvenli Liman) Anlaşması’nı iptal etmişti. Adalet Divanı yargıçları, sosyal paylaşım sitelerini ve genel olarak interneti kullanan Avrupalıların kişisel verilerinin Amerikan istihbarat kuruluşlarının erişimlerinden yeteri kadar korunmadığı hükmüne varmıştı. Adalet Divanı'nın kararının ardından yeni bir anlaşma çerçevesi üzerinde müzakareler başlatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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