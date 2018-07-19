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Dünya

"AB ve ABD arasında ticari gerilimin tırmanması piyasaları vurur"

"Er ya da geç global ekonomiye zarar verecek bu sarmaldan çıkmak için bir yola ihtiyacımız var"

19 Temmuz 2018 12:42

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, AB ve ABD arasında ticaret politikası gerilimlerinin daha da tırmanması durumunda bunun finansal piyasaları vuracağını ve her iki tarafa da zarar vereceği uyarısı yaptı.

"Gerilimde bir tırmanmanın, hangi taraftan kaynaklandığı önemli değil; finansal piyasalar da dahil olmak üzere ekonomi için ciddi sonuçları olur, tüm taraflar zarar görür" diye konuşan Moscovici, "Er ya da geç global ekonomiye zarar verecek ve herkesi aşağı çekecek bu sarmaldan çıkmak için bir geçite, yola ihtiyacımız var" dedi.

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