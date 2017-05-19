AB vatandaşlarının çoğu Türkiye'ye karşı net tavır istiyor

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grup olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) yaptırdığı bir kamuoyu anketine katılanların büyük bölümü, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkıyor.

Bild gazetesinin haberine göre, dokuz AB ülkesinde yapılan ankete katılanlar, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiği görüşünde.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 77'i Türkiye'nin AB’ye tam üye olmayacağının net şekilde ortaya koyulmasını önemli buluyor.

Türkiye'nin AB üyesi olmayacağının net şekilde ortaya koyulmasından yana olan ülkelerin başında ise son dönem Türkiye ile siyasi krizler yaşayan Almanya ve Hollanda oldu. Almanya'da anket katılımcılarının yüzde 86'sı, Hollanda'da ise yüzde 84'ü Türkiye’nin AB üyesi olmayacağının net şekilde ortaya koyulmasına yönelik “önemli” ve “çok önemli” yanıtını verdi. Oranın en düşük olduğu ülke ise yüzde 60 ile İspanya oldu.

"Bu şekilde devam edemez”

Bild gazetesine anketin sonuçlarını değerlendiren Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, "Avrupalılar, siyasetten Türkiye ile yürütülen müzakerelerde son noktanın koyulmasını bekliyor. Özellikle de olanlardan sonra bu şekilde devam edemez" şeklinde konuştu.

AP'nin en büyük grubu olan muhafazakâr Avrupa Halk Partisi, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasından yana. EVP Başkanı Manfred Weber daha önce de tarih vererek, müzakerelerin Haziran ayında düzenlenecek AB hükümet ve devlet başkanları toplantısında sonlandırılması gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa Halk Partisi'nin kamuoyu anketi, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, İsveç ve İspanya olmak üzere dokuz ülkede yapıldı.

Her ülkede ankete bin kişi katıldı. Anket katılımcılarına, Türkiye'nin AB'ye tam üye olmayacağının net şekilde ortaya koyulması nı ne kadar önemli buldukları soruldu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/Dpa,GA/CÖ