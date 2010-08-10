AB vatandaşlarından doğrudan vergi toplayacak

T24- Avrupa Birliği kuruluşundan bu yana ilk kez üye devletlerdeki vatandaşlardan doğrudan vergi alma planlarını değerlendiriyor.

AB yetkilileri, gelecek ay açıklanması beklenen planla, hava yoluyla seyahate ve mali işlemlere yeni vergiler koymayı öneriyor.

Doğrudan alınacak vergiler, üye devletlerin AB'ye yıllık ödemelerini ise azaltacak.

BBC'nin haberine göre, bu şekilde yaklaşık 140 milyar euro'yu bulan bir kaynak oluşturulabilir.

Vergi toplama "devlet olma" tanımıyla yakından ilişkilendirildiği için, bu adımın birliğin kimliği ve statüsü açısından önemi büyük.

İngiltere ve Almanya'dan tepki

AB'nin önerilerine İngiltere'nin sert tepkisi gecikmedi. Hazine Bakanlığı bu konuda her tür öneriyi veto edeceğini bildirdi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi bu önerinin destek bulması durumunda İngiltere Başbakanı David Cameron ve Maliye Bakanı George Osborne'un, sonbaharda Avrupalı liderlerle anlaşmazlık yaşayabileceğini kaydetti.

Almanya da AB çapında vergi uygulanmasının Alman hükümetinin koalisyon anlaşmasına aykırı olduğunu bildirdi.

Avrupa hükümetlerinin mali yönden baskı altında olduğu bu ortamda, Brüksel'deki yetkililer tarım teşviklerinden yol inşaatı gibi yapısal projelere uzanan giderler için kaynakları artırma arayışında.

Birliğin bütçeden sorumlu komisyon üyesi Janusz Lewandowski de dün bu konuda ilk işaretleri verdi. Ayrıntıların ise Eylül'de açıklanacağı belirtiliyor.

Lewandowski, Financial Times Deutschland gazetesine "Maliye bakanlıklarını etkilemeyecek ve AB çapındaki siyasetlerle bağlantısı olan çeşitli seçenekler var; mali işlem vergisi, karbondioksit salımlarını ticareti ve havayolu vergisi gibi" dedi.

Lewandowski'nin sözcüsü ise komisyon üyesinin Roma, Paris ve Londra başta olmak üzere Avrupa başkentlerinde bir tura hazırlandığını ve önerilerine itiraz edilirse bunun "şaşırtıcı" olacağını bildirdi.

Polonyalı Lewandowski de bir AB vergisi konusunda varolan muhalefetin aşılmasını sağlayacak yeni gelişmeler konusunda iyimser olduğunu söylüyordu.

Fakat İngiltere ve Almanya'nın derhal tepki göstermesi planların hayata geçirilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.