AB üyesi ülkeler Schengen reformu üzerinde uzlaşmaya vardı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu yetkilileri Brüksel'de yaptıkları toplantıda, uzun zamandır tartışılan Schengen reformu üzerinde uzlaşmaya vardılar. Reforma göre, Schengen üyesi ülkelerden herhangi biri yoğun yasadışı göçmen akını tehlikesi ile karşı karşıya olduğunda sınır kontrollerini yeniden devreye sokma hakkına sahip olacak.

Söz konusu acil durum maddesi daha çok Almanya tarafından arzulanıyordu. Avrupa Birliği Komisyonu ise süreci denetlemekle yükümlü olacak. Avrupa Birliği Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström, reform ile tanınan olanağın ulusal hükümetler tarafından suistimal edilmemesi için AB Komisyonu'nun denetleme görevini üstleneceğini açıkladı.

Bu hükmün uygulanabilmesi, söz konusu ülkenin Avrupa Birliği'nin mali yardımına rağmen sınırlarını yeterince koruyamaması ve diğer ülkelerin iç güvenliğinin bu nedenle tehlikeye girmesi şartına bağlandı. Sınır kontrolleri uygulayan ülke, bunu en fazla iki yıl devam ettirebilecek. Avrupa'da özellikle Arap Baharı'ndan sonra Afrikalı mültecilerin Avrupa ülkelerine akın edeceği endişesi, sınırların denetlenmesi tartışmalarının yoğunlaşmasına neden olmuştu.

Schengen Antlaşması dahilinde hâlihazırdaki istisnai hüküm, futbol turnuvaları gibi büyük etkinlikler ya da terör saldırıları gibi acil durumlarda sınırların 30 gün boyunca denetlenebilmesini öngörüyor. Schengen Antlaşması, antlaşmayı imzalamış olan 26 ülkenin vatandaşlarına seyahat özgürlüğü tanıyor. 26 üye, AB'nin 22 üyesi ile Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein'dan oluşuyor.

Deutsche Welle Türkçe