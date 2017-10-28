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"AB üyesi ülkeler, Katalonya'nın bağımsızlık kararını tanımayacak"

Bağımsızlık referandumu 1 Ekim'de yapılmıştı

28 Ekim 2017 11:11

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, AB üyesi ülkelerin Katalonya'nın bağımsızlık ilanını tanımayacağını bildirdi. 

İngiltere Başbakanı Theresa May de, İngiltere'nin Katalonya'nın bağımsızlık ilanını tanımayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İngiltere, Katalan parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanını tanımıyor ve tanımayacak. Bu karar, İspanyol yargısı tarafından yasadışı ilan edilen bir seçime dayanıyor" ifadesi yer aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, referandumun tanınmayacağını ifade eden devlet liderleri arasında yer aldı. 

Belçika Başbakanı Charles Michel ise, Katalonya krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.

 

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