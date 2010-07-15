AB üyesi ile vize kalktı

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Portekiz'le vizelerin kaldırıldığını açıkladı.







Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Portekiz Dışişleri Bakanı Luis Amado ile iki ülke arasında, hususi ve hizmet pasaportlarında vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasını öngören anlaşma imzaladı.

Davutoğlu’nun imzaladığı anlaşma çerçevesinde hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları 6 ay içinde 90 günü aşmayan seyahatleri için vizeden muaf olacak. Anlaşma, onay işlemlerinin her iki ülkede de tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.