AB üyesi Çek Cumhuriyeti'nden çağdışı uygulama!

T24

AB İnsan Hakları Ajansı’na göre Çek Cumhuriyeti, ülkeye sığınmak isteyen gay’lere "ereksiyon testi" uygulayarak insan haklarını çiğniyor. BBC'nin haberine göre,"Gay" olduğunu söyleyerek Çek Cumhuriyeti’nden sığınma hakkı isteyenlerden gerçekten gay olduklarını kanıtlamaları için "ereksiyon testi"nden geçmeleri isteniyor.Bu yönteme göre, sığınmacı adayının cinsel organına "kan akışını" kontrol eden bir monitör bağlanıyor ve eline de bir porno görüntü veriliyor.Cinsel organda kan hareketi olup ereksiyon meydana geldiği takdirde, sığınmacının talebi "gerçekten gay olmadığı gerekçesiyle" geri çevriliyor.AB İnsan Hakları Ajansı, birliğe üye olup da bu yöntemi kullanan tek ülkenin Çek Cumhuriyeti olduğunu belirterek, yöntemin "özel yaşama müdahale" anlamına geldiğini ve doğru sonuç verdiğinin de şüpheli olduğunu savunuyor.Çek İçişleri ise, iddiaya tepki göstererek, "fallometrik testin" bugüne kadar 10 defadan fazla kullanılmadığını belirtiyor.