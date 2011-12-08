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Dünya

AB üyeliğine adaylığı yarın açıklanacak BELGRAD (A.A)

08 Aralık 2011 16:40

-AB üyeliğine adaylığı yarın açıklanacak BELGRAD (A.A) - 08.12.2011 - Sırbistan'ın AB üyeliğine adaylık statüsü ile ilgili yarın çıkması beklenen karar, bu ülke basınında geniş yer buldu. "Press" gazetesinin haberine göre, AB liderlerinin yarın Sırbistan'ın adaylık statüsünü görüşeceği ve bu ülkenin AB üyeliğine adaylık statüsünü kazanmasının beklendiği ifade edildi. Belgrad ile Priştine arasında ortak sınır denetimi konusunda sağlanan anlaşmanın ardından AB'nin, Sırbistan'ın önüne bu ülkenin adaylık statüsü için ''koşul koymayacağı'' savunulan haberde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç'in, ''Sırbistan'ın AB adaylığını 26 AB üyesinin desteklediği'' şeklindeki açıklamasına da yer verildi. Haberde Tadiç'in, ''Sırbistan'ın AB adaylığını 26 AB üyesi ülkenin desteklediğini akılda tutmak lazım. Bu harika birşey'' ifadesini kullandığı hatırlatıldı. Alman yetkililerin Sırbistan'ın AB adaylığına karşı olduğu da kaydedilen haberde, bunun en önemli sebebinin de Kosova'nın kuzeyinde son zamanlarda yaşanan gerginlik olduğu ifade edildi.

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