AB üst düzey yetkilileri İspanya'da konuşuldu

Başbakan Merkel, İspanyol mevkidaşı Mariano Rajoy ile Rajoy'un doğduğu, kuzeydeki Santiago de Compostela kentinde bir araya geldi.

İki başbakan, St. James Yolu (Aziz Yakup Yolu) olarak bilinen ve Katolik Hrıstiyanlar açısından önem taşıyan hattın bir kısmını birlikte yürüyüp gündemdeki konuları konuştular.

Merkel ve Rajoy, O Pedrouzo ile Lavacolla köyleri arasındaki 6 kilometrelik yolu 1 saatte tamamladılar.

Gözlemcilere göre ortak yürüyüş, İspanyol ekonomisinin normale dönmesi için verdiği mücadeleye Almanya'nın desteğini ortaya koyuyor.

İkili konuların yanı sıra Avrupa ve uluslararası gündem başlıklarının da temaslarda ele alınması bekleniyor.

Merkel'in ziyareti sırasında önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesinin hazırlıklarını da Mariano Rajoy ile birlikte gözden geçirmesi öngörülüyor.

Zirve, AB Komisyonu üst düzey yöneticilerinin netlik kazanacağı toplantı olması açısından önem taşıyor.