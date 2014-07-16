AB, üst düzey atamalar için toplanıyor

Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker'in AB Komisyonu başkanı seçilmesinin ardından sıra birliğin diğer yetkili isimlerinin belirlenmesine geldi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, görevi devredecek.

AB liderleri toplantısında, Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem'ün yerine bir başka ismin getirilmesi talebi de tartışılacak.

Toplantının diğer gündem başlıkları arasında Ukrayna krizi ve krizle bağlantılı olarak Rusya ile yaşanan gerginlik ve Ortadoğu'daki gelişmeler yer alıyor.