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Dünya
Deutsche Welle

AB, üst düzey atamalar için toplanıyor

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, birliğin üst düzey yetkililerini belirlemek üzere bir araya geliyor.

16 Temmuz 2014 12:43

Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker'in AB Komisyonu başkanı seçilmesinin ardından sıra birliğin diğer yetkili isimlerinin belirlenmesine geldi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, görevi devredecek.

AB liderleri toplantısında, Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem'ün yerine bir başka ismin getirilmesi talebi de tartışılacak.

Toplantının diğer gündem başlıkları arasında Ukrayna krizi ve krizle bağlantılı olarak Rusya ile yaşanan gerginlik ve Ortadoğu'daki gelişmeler yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Başbakanı Jean-Claude Juncker KomisyonuDışYüksek Temsilcisi Catherine Ashton Konseyi Başkanı Herman Van RompuyEuro Grubu Başkanı Jeroen DijsselbloemUkraynaRusyaOrtadoğuDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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