AB ülkelerinin Türk siyesetçilere getirdiği yasakların sıralaması

Türk siyasetçilerin bazı AB ülkelerinde 16 Nisan anayasa referandumu öncesi seçim kampanyası etkinliklerini düzenlemesine izin verilmemesiyle Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde gerginlik arttı. AB ülkelerinin Türk hükümetinin insan hakkı ihlalleri ve AB ilkelerine uygun politika sergilemekten uzaklaştığı yönündeki eleştirileri artarak sürerken, siyasilere yönelik kısıtlayıcı tavırları da devam ediyor.

Sputnik, 2017 yılında bu konuda Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanan ve büyük yankı uyandıran olayları derledi:

1- Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı

Reuters haber ajansı, Avusturya'nın Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ülkede düzenlenmesi planlanan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin etkinlikte konuşma yapmasına ve ülkeye girişine izin vermediğini duyurdu.

Avusturya basınına konuşan Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" ifadesini kullandı.

2- Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlik talebini reddetti

Almanya, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk vatandaşlarına hitap etme talebini geri çevirdi.



Rusya ziyareti takip eden gazetecilere konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Erdoğan'ın buradaki Türk vatandaşlarına hitap etmek için izin talebinde bulunduğu bilgisini paylaştı.



Bu yöndeki bir başvurunun iki hafta öncesinden yapılması gerektiği yönünde Ankara'yı bilgilendirdiğini de anımsatan Gabriel, Erdoğan'ın G20 zirvesi dışındaki bir etkinliğe katılması için yaptığı talebi 'uygunsuz' olarak niteledi.



Die Zeit'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.

3- Almanya'dan Erdoğan'ın korumalarına veto

Welt am Sonntag gazetesi, Alman hükümetinin Hamburg'daki G20 Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da göstericilere müdahale eden korumalarının gelmesini istemediğini yazdı. Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Alman Dışişleri Bakanlığı, ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya'ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde iletti.

4- Hollanda: Türk başbakan yardımcısının ziyareti hoş karşılanmaz

Hollanda hükümeti, darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ya da Türk hükümetinin bir başka üyesinin ülkedeki Türklerle biraraya gelip etkinlik düzenlemelerinin 'hoş karşılamayacağını' açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hollanda ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerdeki mevcut koşullarda' Başbakan Yardımcısı Türkeş ya da Türk hükümetinin herhangi bir üyesinin Hollanda'ya seyahat ederek, ülkede yaşayan Türklerle biraraya gelip etkinlik düzenlemesinin hoş karşılanmayacağı vurgulandı.

5- Bakan Kaya 'istenmeyen kişi' ilan edilip sınırdışı edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Mart ayında Hollanda'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi. Reuters’ın Hollandalı yayıncı kuruluş RTL’e dayandırdığı haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollandalı yetkililer tarafından alıkondu. “İstenmeyen kişi” ilân edilen Bakan Kaya, Nijmegen’den Almanya’ya sınır dışı edildi.

6- Hollanda, Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti

Hollanda, Mart ayında Rotterdam'a gitmeye hazırlanan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti.



Hollanda'nın Rotterdam kentine gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçuş izninin iptal edildiğini, Bahçeşehir'de yaptığı konuşma sırasında açıkladı.



Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da ifadaler kullanıldı: "Hollanda ve Türkiye arasında dostça bir ilişki var. Bu çerçevede kabul edilebilir bir çözüm arandı. Hollanda hükümetinin bilgilendirme için ülkemizde toplantılar yapılmasına bir itirazı yok. Bu toplantıların, toplumuzda gerginliği artırmaması ve toplantı yapmak isteyenlerin, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanabilmesi için yetkili makamların talimatlarına uyması gerekiyor. Türk hükümetinin, bu husustaki kurallara saygı göstermek istemediği not edilmeli."



Olayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İşte şu anda Bağcıların insanları, buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma, bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek?’ dedi.

7- Almanya'dan Bozdağ ve Zeybekci'ye miting engeli

Almanya'da, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Türkiye'deki referandumla ilgili konuşma yapacağı etkinlik 'altyapı yetersizliği' gerekçe gösterilerek iptal edildi. Ayrıca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya Köln'de katılacağı etkinlik için belediye salon vermedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Gaggenau kentinde yapması planlanan konuşması için verilen izin geri çekildi. Gerekçe olarak etkinliğin yapılacağı salonun, beklenen kalabalık için fazla küçük olması gösterildi.



Köln kentinde ise, 5 Mart Pazar günü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı bildirilen toplantı için ise salon verilmedi.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD, Porz Semti'nde belediyeye ait salonda saat 18.30'da Bakan Zeybekci'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağı bir toplantının yapılacağını duyurmuştu.

Porz Belediye Başkanı Henk van Benthem (CDU), Bakan Nihat Zeybekci'nin katılacağı toplantı için salon verilmediğini doğrularken, nedenini açıklamadı. Van Benthem kısa açıklamasında sadece, "Bir çalışanımız salonda kimin konuşmacı olduğunu öğrendikten sonra Vatandaşlık Dairesi Müdürü'nü bilgilendirdi" dedi.