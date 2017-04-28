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Dünya

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Türkiye'yi görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları cuma günü Dönem Başkanı Malta’nın başkenti Valletta’da bir araya gelecek

28 Nisan 2017 02:06

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları cuma günü Dönem Başkanı Malta’nın başkenti Valletta’da bir araya gelecek. Bakanların gündeminde, Türkiye ile yürütülen AB üyeliği müzakereleri olacak.

16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarının müzakerelere etkisi olup olmayacağının ilk kez görüşüleceği toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda karar alınması planlanmıyor.

AB Bakanları’nın öncelikle referandumu ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası Türk hükümetinin OHAL dönemi uygulamalarının değerlendirileceği belirtildi.

İlişkilerde yeni format arayışı

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, referandum sonrası Türkiye’de siyasi sistemde yapılacak değişiklikler ışığında, Türkiye-AB işbirliğinde yeni bir format üzerinde çalışılması gerektiğini açıklamıştı.

Bazı AB üyesi ülkelerde ise, Türkiye ile AB tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını talep ediyor. Ancak çoğunluk, “Ankara’nın hukuk devleti ve insan haklarından daha da uzaklaşacağı” gerekçesiyle müzakerelerin sonlandırılmasına karşı çıkıyor.

Bazı AB üyesi ülkelerde ise, Türkiye ile AB tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını talep ediyor. Ancak çoğunluk, “Ankara’nın hukuk devleti ve insan haklarından daha da uzaklaşacağı” gerekçesiyle müzakerelerin sonlandırılmasına karşı çıkıyor.

AB Bakanları ile Çavuşoğlu görüşmesi merakla bekleniyor

AB Dışişleri Bakanları’nın Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi merakla bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu’nun diğer AB üyesi aday ülkelerin dışişleri bakanlarıyla birlikte davet edildiği bilgisi verildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan da Çavuşoğlu’nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Malta’nın Dışişleri Bakanı George Vella'nın davetine icabet ederek AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek gayri resmi nitelikteki toplantıya katılacağı açıklandı.

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