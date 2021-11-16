AB ülkelerine girişte 7 euro ödeme zorunluluğu geliyor

ABD'liler, Avustralyalılar, İngilizler ve Schengen bölgesi dışından gelen seyahatçiler, gelecek yıldan 7 euro'luk bir başvuru formu doldurmak zorunda olacak. '90 gün kuralı' uyarınca, AB vatandaşı olmayanların 180 gün haklarından yalnızca yarısını kullanmalarına izin veriliyordu.Yeni koyulan kural ile köklü bir değişim öngörülmüyor; AB ülkelerinde geçirilecek zamanda herhangi bir kısıtlama yapılmazken seyahatçilerin tamamen kontrol dışında kalmaması hedefleniyor.

Yeni tedbir, AB ülkelerinden birinde kalıcı olarak ikamet etmeyen ya da bir AB ülkesinde kalabilmek için vizeye ihtiyacı olmayan kişileri ilgilendiriyor; turistler, ikinci ev sahipleri, geçici işlerde çalışanlar, aile fertleri ya da arkadaşlarını ziyarete gelenler bu kurala tabi tutulacak.