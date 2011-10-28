-AB ülkelerinden 4575 çadır ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - AB ülkelerinin Van depremi nedeniyle yaptığı yardımlar çerçevesinde gönderdikleri çadır sayısı 4575 olarak açıklandı. AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB ülkelerinin yardımlarındaki son durum hakkında bilgi verildi. Bölgeye gönderilen 6 kişilik Avrupa Sivil Koruma Ekibi'nin (EUCPT) Erzurum'a vardığı belirtilerek, EUCPT'in AB üye ülkeleri tarafından gönderilen yardımların koordinasyonunu kolaylaştırmak suretiyle Türk makamlarını destekleyeceği kaydedildi. Buna ek olarak AB'nin ileride yapabileceği muhtemel diğer müdahaleler ile depremin, bölgede devam etmekte olan AB projeleri üzerindeki etkisinin tespit edilebilmesi amacıyla 1 ECHO (AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Departmanı) uzmanı ile AB Delegasyonu'ndan 2 mühendisin ihtiyaçları yerinde tespit etmek üzere bağımsız bir değerlendirme çalışması yürüttüğü bildirildi.