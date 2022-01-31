AB ülkelerinde Ukrayna gerilimi sürerken Macaristan Başbakanı Orban'dan Putin'e ziyaret planı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesindeki muhalefetin tepkileri gölgesinde Moskova’ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye gidecek.

Avrupa Birliği içinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in en yakın müttefiği olarak bilinen Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna üzerine Batı’yla Rusya arasında tırmanan gerilim sırasında Moskova’ya gidecek.

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Orban’ın ziyaretinde Macaristan’ın Rusya’dan doğalgaz alımının, Sputnik Covid aşısının üretiminin ve uzun süredir ertelenen Rus nükleer santralinin inşaatının görüşüleceğini söyledi.

Macaristan’da Orban’ın ziyaret planı karşısında altı muhalefet partisi, ortak açıklama yaparak “Bu gergin durumda Moskova’ya gitmek basit bir şekilde haince” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun güvenlik ve savunma alt komitesinin başkanı Nathalie Loiseau, Putin’in Avrupa’yı bölmeye çalıştığını söyleyerek şöyle devam etti: “Umarım Viktor Orban, neyin risk altında olduğunun farkındadır ve Avrupa Birliği’nin birlik mesajına sadık kalır.”