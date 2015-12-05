AB ülkeleri uçak yolcu bilgilerini paylaşacak

Paris katliamından sonra Avrupa'da güvenlik kaygılarının artması sonrasında Birlik ülkeleri, terörle mücadele çerçevesinde uçak yolcularının bilgilerinin paylaşılması konusunda anlaşmaya vardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Passenger Name Record (PNR- Yolcu Adı Kaydı) adı verilen sistem ile üye ülkelere yolcuların adları, iletişim ve kredi kartı bilgilerine erişim sağlanacak. Bu bilgiler, üye ülkelerin yanı sıra, AB’ye ya da AB’den yapılan uçuşlarda havayolu şirketlerinden alınacak.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, “Bu sistem terörle mücadele için vazgeçilmezdir” dedi.

"Temel hak ve özgürlüklere saygılı sistem"

Lüksemburg İçişleri Bakanı Etienne Scheider da “Bugün varılan anlaşmaya AB’nin temel haklara ve özgürlüklere tamamen saygılı bir PNR sistemi kurmasını sağlayacak. Onca yıl devam eden tartışmalardan sonra nihayet uzlaştık” diye konuştu.

PNR sistemi önerisi 2007’de ortaya atılmıştı.

Ancak mahremiyet kaygıları nedeniyle öneri tartışma yaratmıştı.