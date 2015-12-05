T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB ülkeleri uçak yolcu bilgilerini paylaşacak

2007'de ortaya atılan PNR sistemi, mahremiyet kaygıları nedeniyle çok tartışılmıştı

05 Aralık 2015 19:04

Paris katliamından sonra Avrupa'da güvenlik kaygılarının artması sonrasında Birlik ülkeleri, terörle mücadele çerçevesinde uçak yolcularının bilgilerinin paylaşılması konusunda anlaşmaya vardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Passenger Name Record (PNR- Yolcu Adı Kaydı) adı verilen sistem ile üye ülkelere yolcuların adları, iletişim ve kredi kartı bilgilerine erişim sağlanacak. Bu bilgiler, üye ülkelerin yanı sıra, AB’ye ya da AB’den yapılan uçuşlarda havayolu şirketlerinden alınacak.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, “Bu sistem terörle mücadele için vazgeçilmezdir” dedi.

 

"Temel hak ve özgürlüklere saygılı sistem"

 

Lüksemburg İçişleri Bakanı Etienne Scheider da “Bugün varılan anlaşmaya AB’nin temel haklara ve özgürlüklere tamamen saygılı bir PNR sistemi kurmasını sağlayacak. Onca yıl devam eden tartışmalardan sonra nihayet uzlaştık” diye konuştu.

PNR sistemi önerisi 2007’de ortaya atılmıştı.

Ancak mahremiyet kaygıları nedeniyle öneri tartışma yaratmıştı.

ETİKETLER

uçakyolcupnrsistem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24