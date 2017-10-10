“AB ülkeleri, Suriye’nin düzelme sürecine katılmaya hazır değil”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Ekim (DHA) – Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, AB ülkelerinin Suriye’nin düzelme sürecine katılmaya hazır olmadığını bildirdi.

Çijov AB-Avrasya–Çin iş zirvesinde Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda Avrupa Birliği üye ülkeleri Suriye’nin kriz sonrası düzelme sürecine tam anlamıyla katılmaya hazır değiller. AB bu katılımını Cenevre’de belirlenen siyasi sürecin başlangıcıyla bağdaştırıyor.” dedi.

Çijov, Avrupa ülkelerinin Suriye’ye bazı yardımlarda bulunduğunu belirterek, “Bazı şeyleri yapıyorlar. İnsani yardımı genel olarak BM yapıları üzerinden finanse ediyorlar. Bu doğru. Fakat Avrupa Birliği Astana ve Cenevre görüşmelerine direk olarak dahil olmuyor.” dedi.