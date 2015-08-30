T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB ülkeleri mültecilerin paylaşılmasında anlaşamıyor

Macaristan'ın ilticayı önlemek için Sırbistan sınırını kapatması eleştiriliyor. Fransa Dışişleri Bakanı Budapeşte yönetimini ortak Avrupa değerlerini hiçe saymakla suçladı.

30 Ağustos 2015 17:29


Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Sırbistan sınırını tel örgüyle kapatan Macaristan hükümetini eleştirdi. Fabius Fransız medyasına yaptığı açıklamada, takviye edilmesi planlanan tel örgüyü ‘ortak Avrupa değerlerine saygısızlık' olarak tanımladı. Sınırdaki barikatın mutlaka kaldırılması gerektiğini belirten Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ‘ciddi ve otoriterce' sınır önlemleri hakkında konuşmasına gerek olduğunu vurguladı. Laurent Fabius Macaristan ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin daha fazla mülteci almaya ve kota uygulamasını kabul etmeye yanaşmamasını ‘skandal' olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu, sayıları hızla artan ve öncelikle Yunanistan ve İtalya için büyük yük oluşturan mültecilerin kota usullüyle üye ülkeler arasında paylaşılmasını amaçlıyor. Avusturya, Macaristan, Polonya Slovakya ve Slovenya Komisyon'un planlarına karşı çıkıyor. Avrupa'ya sığınan mültecileri adil bir şekilde bütün üye ülkelere dağıtma planını Fransa da ret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MacaristanSırbistanDışişleri Bakanı BudapeşteAvrupaDışişleri Bakanı Laurent Fabius SırbistanFransızFransa Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Macaristan Başbakanı Viktor OrbanFabius MacaristanDoğu AvrupaBirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24