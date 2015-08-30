AB ülkeleri mültecilerin paylaşılmasında anlaşamıyor



Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Sırbistan sınırını tel örgüyle kapatan Macaristan hükümetini eleştirdi. Fabius Fransız medyasına yaptığı açıklamada, takviye edilmesi planlanan tel örgüyü ‘ortak Avrupa değerlerine saygısızlık' olarak tanımladı. Sınırdaki barikatın mutlaka kaldırılması gerektiğini belirten Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ‘ciddi ve otoriterce' sınır önlemleri hakkında konuşmasına gerek olduğunu vurguladı. Laurent Fabius Macaristan ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin daha fazla mülteci almaya ve kota uygulamasını kabul etmeye yanaşmamasını ‘skandal' olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu, sayıları hızla artan ve öncelikle Yunanistan ve İtalya için büyük yük oluşturan mültecilerin kota usullüyle üye ülkeler arasında paylaşılmasını amaçlıyor. Avusturya, Macaristan, Polonya Slovakya ve Slovenya Komisyon'un planlarına karşı çıkıyor. Avrupa'ya sığınan mültecileri adil bir şekilde bütün üye ülkelere dağıtma planını Fransa da ret etmişti.