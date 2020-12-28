AB ülkeleri, Britanya ile Brexit anlaşmasını oy birliğiyle onayladı

Avrupa Birliği ülkeleri, oy birliğiyle Britanya ile varılan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını onayladı. Britanya'nın da onayıyla anlaşma 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlükte olacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği ve Britanya arasında uzun görüşmeler sonucu sonuca varılan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını AB ülkeleri, oy birliğiyle kabul etti.

Britanya'da ise parlemento 30 Aralık Çarşamba günü bir araya gelerek ticaret anlaşmasının onaylanmasını görüşecek. Britanya İçişleri Bakanı Michael Gove, pazartesi günü kabinede yaptığı konuşmada anlaşmayı tebrik etmiş ancak Britanyalı işletmelerin 1 Ocak'tan itibaren "yeni bir zorlukla" karşı karşıya olacağı uyarısında bulunmuştu. Gove "İşletmeler yeni gümrük prosedürlerine hazır olduklarından emin olurken bireyler de pasaportlarımızın son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz" demişti.

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