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Ekonomi

AB ülkeleri birbirini denetleyecek

AB üye devletleri birbirlerinin bütçelerini denetlemeye başlayacak.

13 Temmuz 2010 03:00

T24- Avrupa Birliği ortak para birimi Euro'ya ve diğer üyelerin ekonomilerine olan inancı onarmak için, tüm üye devletlerin birbirlerinin bütçelerini denetlemeye başlayacaklarını açıkladı.

Avrupa Birliği başkanı Herman van Rompuy, kabul edilmiş bütçe kurallarını ihlal eden ülkelere daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.


Van Rompuy, bu yaptırımlara mali ve mali olmayan seçeneklerin dahil edilebileceğini belirtti ancak ayrıntıya girmedi.


Van Rompuy, reform yollarının görüşüldüğü toplantılarda ayrıca AB'nin hükümetlerin borçlarını daha yakın takibe alması gerektiği üzerinde de uzlaşıldığını kaydetti.


BBC ekonomi muhabiri Andrew Walker, AB maliye bakanlarının, Euro bölgesindeki krizden gereken dersleri çıkardıklarını, bunların başında hükümetlerin mali işlerinin daha etkin şekilde denetlenmesinin geldiği yorumunu yaptı.


AB kuralları


Kamu borçlanmasını sınırlamaya yönelik AB kuralları yararsızdı ve bazı ülkelerin yaşadığı bütçe sorunları diğer ülkelere ekonomik açıdan zarar verdi.


Görüşmeler henüz yeni başladığından, yapılacak değişikliklerin uygulamada nasıl işleyeceği üzerinde fikir birliği sağlanmış değil.


Bunun yanı sıra bazı hassas siyasi sorular da gündemde.


Andrew Walker'ın aktardığına göre AB'nin, bir yandan üye devletlerin egemenliklerini korurken bir yandan da kamu harcamaları ve vergilendirme gibi temel politikalar üzerinde nüfuzunu sağlaması pek kolay görünmüyor.

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