AB ülkeleri bankalarını nasıl kurtaracağına karar verdi

FED’den kısa dönemli borçlar için yeni plan

Son 2 hafta içinde küresel finansal krizin çökerttiği birçok bankayı devlet destekleriyle yaşatmayı tercih eden Avrupa Birliği üyeleri, banka kurtarma operasyonlarında uygulanacak ilkeleri belirledi.Lüksemburg'da toplanan AB ekonomi ve maliye bakanları tarafından alınan kararlarda, "bankalara müdahalenin zamanında yapılması ve devlet desteğinin ilke olarak geçici bir süreyi kapsaması" isteniyor."AB'nin vergi verenlerin çıkarlarının takipçisi olacağı" vurgulanan kararlarda, bankaların mevcut ortaklarının "müdahaleden kaynaklanan sonuçları (zararları) paylaşmaları gereklidir" deniliyor.Kurtarma operasyonu geçiren bankaların yeni yönetimlerinin hükümetler tarafından atanacağı belirtilen kararlarda, banka yönetimlerinin aşırı kazanç sağlamalarına izin verilmemesi talep ediliyor.AB'nin "banka kurtarma ilkeleri" arasında "Rakip kurumların yasal çıkarlarının korunması" ve "olumsuz yan etkilerden kaçınılmasına" yer veriliyor.AB ayrıca çok uluslu finans kurumlarının kurtarılmasında, üye ülkeler arasında hızlı koordinasyon sağlanması çağrısında bulunuyor.AB üyeleri, Birlik genelinde halen alt sınırı 20 bin Euro olan mevduat güvencesinin 1 yıl içinde 50 bin Euro’ya yükseltilmesi konusunda da anlaştı.Lüksemburg'da toplanan AB ekonomi ve maliye bakanlarının büyük bölümü, güvence tabanının kademeli olarak 100 bin Euro’ya kadar yükseltilmesi için de niyet beyanında bulundular.AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi kararlarında AB Komisyonu, tüm üyeleri bağlayıcı mevduat garantisi konusunda öneri hazırlamakla görevlendirildi.Kararlarda ayrıca üye ülkelere, bankaların daha etkin denetlenmesini mümkün kılan düzenlemeleri bir an önce uygulamaya koymaları çağrısı yapıldı.Son 2 haftada şiddetlenen küresel finansal krizde AB içinde en önemli yol ayrımı, İrlanda'nın kendi bankalarına yüzde 100 mevduat güvencesi sağlamasıyla yaşanmıştı.Önce İrlanda'yı kendi bankalarından müşteri çalarak haksız rekabete neden olmakla suçlayan AB üyeleri, daha sonra aynı yolu izleyerek bölünmeyi derinleştirdiler. Son günlerde AB içinde mevduata sınırsız güvence getirme kararı alan diğer ülkeler Almanya, Avusturya ve Danimarka oldu.AB'de halen İspanya, Yunanistan ve Belçika başta olmak üzere birçok üye, mevduata 20 bin Euro alt sınırında güvence sunarken bu rakam, Finlandiya ve Portekiz'de 25 bin Euro’ya, İsveç'de 26 bin 600 Euro’ya, İngiltere'de 35 bin sterline, Hollanda'da 38 bin Euro’ya, Danimarka'da 40 bin 200 Euro’ya, Fransa'da 70 bin Euro’ya ve İtalya'da 103 bin 291 Euro’ya ulaşıyor.