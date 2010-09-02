AB ülkeleri artık AB'ye güvenmiyor

T24- Avrupa Birliği ülkelerinde halkın birliğe desteğinin son 9 yılın en düşük düzeyine indiği açıklandı.





Cnntürk'ün haberine göre, Avrupa Birliği Komisyonu’nun kamuoyu araştırma kurumu Eurobarometre için yapılan ankette 27 ülkenin her birinde ortalama 1000 kişiye, Avrupa Birliği üyeliğin ne ifade ettiği sorusu yöneltildi.



Açıklanan sonuca göre AB üyesi ülke vatandaşların yüzde 49’u ülkelerinin AB’ye üyeliğinden memnun olmadığını söyledi.



Buna göre Avrupa Birliği kurumlarına olan güven ise yüzde 48’den 42’ye düştü.



Avrupa’da 1930’dan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşandı ve kriz uygun bir şekilde yönetilemedi.



Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisine sahip Almanya’da topluluğa destek 10 puan gerileyerek yüzde 50’ye indi.



Borç krizinden önemli ölçüde etkilenen Yunanistan’da bu rakamın 17 puan birden gerileyerek yüzde 44’e düştü.