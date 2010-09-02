T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB ülkeleri artık AB'ye güvenmiyor

Avrupa Birliği ülkelerinde halkın birliğe desteğinin son 9 yılın en düşük düzeyine indiği açıklandı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- Avrupa Birliği ülkelerinde halkın birliğe desteğinin son 9 yılın en düşük düzeyine indiği açıklandı. 
    

Cnntürk'ün haberine göre, Avrupa Birliği Komisyonu’nun kamuoyu araştırma kurumu Eurobarometre için yapılan ankette 27 ülkenin her birinde ortalama 1000 kişiye, Avrupa Birliği üyeliğin ne ifade ettiği sorusu yöneltildi.


Açıklanan sonuca göre AB üyesi ülke vatandaşların yüzde 49’u ülkelerinin AB’ye üyeliğinden memnun olmadığını söyledi.


Buna göre Avrupa Birliği kurumlarına olan güven ise yüzde 48’den 42’ye düştü.


Avrupa’da 1930’dan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşandı ve kriz uygun bir şekilde yönetilemedi.


Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisine sahip Almanya’da topluluğa destek 10 puan gerileyerek yüzde 50’ye indi.


Borç krizinden önemli ölçüde etkilenen Yunanistan’da bu rakamın 17 puan birden gerileyerek yüzde 44’e düştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24