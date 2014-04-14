AB, Ukrayna'yı görüşüyor

Toplantıda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın ABD, Rusya ve Ukrayna'dan mevkidaşlarıyla perşembe günü yapacağı zirvenin gündemi ele alınacak. Cenevre'de düzenlenecek dörtlü zirvede, Ukrayna krizine siyasi çözüm aranacak.

AB dışişleri bakanları Lüksemburg'daki toplantıda Ukrayna'ya yapılacak siyasi ve ekonomik yardım paketini de ele alacak. Bu kapsamda Ukrayna'ya bazı ürünlerde gümrük indirimlerinin sağlanacağı belirtiliyor. Toplantının diğer gündem başlıkları arasında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının hukuki sonuçları ve hukuk devleti yapısı ile polis ve yargı teşkilâtının güçlendirilmesi amacıyla Ukrayna'ya bir AB misyonunun yollanması da yer alıyor.

Lavrov: 'Cenevre görüşmeleri tehlikede'

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cenevre'de düzenlenecek Ukrayna zirvesiyle ilgili açıklamada bulundu. Lavrov, "Kiev yönetiminin Ukrayna'nın güneydoğusundaki çaresiz insanlara şiddet uygulamaya devam etmesi halinde görüşmelere katılmayacaklarını" duyurdu.