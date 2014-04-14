T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB, Ukrayna'yı görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Ukrayna krizini görüşmek üzere bugün Lüksemburg'da biraraya geliyor.

14 Nisan 2014 12:17

Toplantıda Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın ABD, Rusya ve Ukrayna'dan mevkidaşlarıyla perşembe günü yapacağı zirvenin gündemi ele alınacak. Cenevre'de düzenlenecek dörtlü zirvede, Ukrayna krizine siyasi çözüm aranacak.

AB dışişleri bakanları Lüksemburg'daki toplantıda Ukrayna'ya yapılacak siyasi ve ekonomik yardım paketini de ele alacak. Bu kapsamda Ukrayna'ya bazı ürünlerde gümrük indirimlerinin sağlanacağı belirtiliyor. Toplantının diğer gündem başlıkları arasında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının hukuki sonuçları ve hukuk devleti yapısı ile polis ve yargı teşkilâtının güçlendirilmesi amacıyla Ukrayna'ya bir AB misyonunun yollanması da yer alıyor.

Lavrov: 'Cenevre görüşmeleri tehlikede'

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cenevre'de düzenlenecek Ukrayna zirvesiyle ilgili açıklamada bulundu. Lavrov, "Kiev yönetiminin Ukrayna'nın güneydoğusundaki çaresiz insanlara şiddet uygulamaya devam etmesi halinde görüşmelere katılmayacaklarını" duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiUkraynaLüksemburgToplantıdaDışGüvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ABD RusyaKırım RusyaRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov CenevreDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24