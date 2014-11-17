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Dünya
Deutsche Welle

AB, Ukrayna stratejisini görüşüyor

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de yapacakları toplantıda Ukrayna'daki Moskova yanlısı ayrılıkçılara karşı uygulanacak yeni yaptırımları ele alıyor.

17 Kasım 2014 10:57


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, toplantıda ayrılıkçılara karşı yürürlüğe konulacak ek yaptırımların gözden geçirileceğini söyledi. Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların sertleştirilmesi öngörülmüyor. AB, Rus liderliğin müzakereler yoluyla ikna edilmesini hedefliyor.

Ebola salgınıyla mücadele ve Ortadoğu'daki gelişmeler, toplantının diğer gündem başlıkları arasında bulunuyor. Ayrıca Bosna Hersek'in AB sürecini canlandıracak bir önlemler paketinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

Federica Mogherini, ilk kez AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi sıfatıyla toplantıya katılıyor.

Merkel'den uyarı

Bu arada Avustralya'daki G20 Zirvesi'nde Rusya lideri Vladimir Putin ile 4 saat baş başa görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, krizin tüm uluslararası kamuoyunu ilgilendirdiği uyarısında bulundu. Merkel, Avustralya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Lowy Enstitüsü'nde bir konuşma yaptı.

Malezya Havayolları'na ait MH17 numaralı yolcu uçağının Ukrayna'nın doğusunda düşürüldüğünü hatırlatan Merkel, "Bu olay, Ukrayna krizinin bölgesel olmadığını bariz şekilde ortaya koyuyor. Kriz hepimizi ilgilendiriyor" dedi.

"Konu yalnızca Ukrayna ile sınırlı değil. Moldavya'yı, Gürcistan'ı ve böyle devam ederse Sırbistan başta olmak üzere Batı Balkan ülkelerini de ilgilendiriyor" ifadelerini kullanan Merkel, Rusya'nın Ukrayna'yı "eski bakış açısıyla" etki alanı kapsamında değerlendirdiğini ve uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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