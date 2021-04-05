AB, Ukrayna'nın doğusu konusunda alarm zillerini çaldı; Kiev'e "sarsılmaz" desteğini tekrar dile getirdi

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Rusya- Ukrayna sınırında gerilim tırmanırken Avrupa Birliği, Kiev'deki hükümete "sarsılmaz desteğinden" söz etti ve Rusya'nın askeri hareketleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile tefelonda görüşen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, daha sonra yaptığı açıklamada Brüksel'in Ukrayna yakınlarındaki Rus askeri aktivitesi konusunda "çok ciddi endişeleri olduğunu" ifade etti.

AB'nin aynı zamanda en yetkili diplomatı olan Borrell, "AB'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğinden söz etti.

Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve AB'nin 27 ülkesinin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelip ayın ilerleyen günlerinde bu konuyu konuşacaklarını ifade etti.

Ukrayna geçen hafta Rusya'yı doğu sınırlarına askeri yığınak yapmakla suçladı. Rus asker yığınağını yalanlamazken Moskova'nın kimseyi tehdit etmediğini ifade etti. Yığınak haberleri ülkenin doğusundaki Ukrayna askerleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların arasındaki tansiyonu da yükseltti.

2014'ten bu yana devam eden çatışmalarda Birleşmiş Milletler verilerine göre şu ana kadar 13 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Birçok Batılı lider, tırmanan gerilimde Ukrayna'ya desteğini sundu.