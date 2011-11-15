-AB üçüncü çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü BRÜKSEL (A.A) - 15.11.2011 - Avro Bölgesi ve AB, geçen yılın aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte yüzde 1,4 büyüdü. AB İstatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Avro Bölgesi ve AB, üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre ise sadece yüzde 0,2 büyüme kaydedebildi. Avro Bölgesi ve AB yıllık bazda 2011'in ilk çeyreğinde yüzde 2,4 ve ikinci çeyreğinde yüzde 1,6-1,7 büyüme oranı yakalamıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde Yunanistan yüzde 5,2, Portekiz yüzde 1,7 ve Kıbrıs Rum kesimi yüzde 0,6 küçüldü. Üçüncü çeyrekte AB içinde en hızlı büyüme oranları yüzde 7,9'la Estonya, yüzde 7,2'yle Litvanya, yüzde 5,3'le Letonya ve yüzde 4,5'le Romanya'da kaydedildi. Bu dönemde AB'nin büyük ekonomilerinden Almanya yüzde 2,6, Fransa yüzde 1,6 ve İngiltere yüzde 0,5 büyüme gerçekleştirdi. Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi yüzde 1,6 büyürken Japon ekonomisi yüzde 0,2 küçülmüştü. Ekonomistler, borç kriziyle mücadele eden AB'de birçok ülkenin gelecek yıl durgunluğa gireceğini tahmin ediyor.