AB / Tusk: Küresel olarak korumacılıktan kaçınmalıyız

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart (DHA) – Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, \"küresel bağlamda korumacılıktan kaçınılması\" gerektiği uyarısında bulundu.

AB Konsey Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Tusk, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkelerini gümrük vergisinden muaf etmesi ve dijital ekonominin vergi sistemlerine oluşturduğu zorluklara yer verirken, “küresel bağlamdaki korumacılığın yalnızca AB’de değil her yerde işleri tehlikeye attığı ve bu sebeple ABD’yle iletişimin bu konuda kaçınılamaz” olduğunun altını çizdi ve ekledi:

\"Bugün vergilendirmeyle ilgili kısa bir tartışma yaptık. Dijital ekonomi vergi sistemlerimize büyük zorluklar oluşturuyor.

\"En önemlisi de tartışma sonunda bütün liderlerin bu konuda elverişli ve adil bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olması.

\"Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’yle genel ekonomik çevre hakkında görüştük. Durum şu anlık iyi fakat bu, bütün problemlerimizin çözüldüğü anlamına gelmiyor.

\"Öncelikle küresel bağlamda korumacılıktan kaçınmalıyız. Bu durum yalnızca AB’de değil, her yerde işlerimizi tehlikeye atıyor.

\"Bu nedenle ABD’yle gerçekleştirilecek iletişim kaçınılmazdır.

\"İkincil olarak Avrupa Tek Pazarı’nı geleceğe hazırlamalıyız.

\"Bunu gerçekleştirmek için de liderler, Aralık 2018’e kadar Komisyon’un Dijital, Sermaye piyasaları ve enerji birliği konularındaki iç piyasa stratejilerindeki yürütme raporunu sunmasını talep ediyor.

\"Bu raporun Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce tamamlanmasını umut ettiğimiz için de liderler bu süreci izleyecek.\"