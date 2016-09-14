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Dünya
Deutsche Welle

AB: Türklere vize muafiyeti gecikebilir

AB Komisyonu Başkanı Juncker "Türkiye'nin 72 kriterden 5'ini hâlâ yerine getirmediğini" söyledi

14 Eylül 2016 19:58


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye ile yürütülen vize muafiyetine ilişkin müzakarelerin daha uzun sürebileceğini dile getirdi.

Juncker, bugün Strasbourg'da yaptığı açıklamada sonunda bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirterek “Ancak öngörülen süre zarfında vize serbestliğinin sağlanması mümkün olmayabilir” dedi.

Juncker, Ankara terörle mücadele yasasında talep edilen değişikleri yapmadığı sürece, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

 

Vize pazarlıkları

 

Türkiye ile AB arasında Mart ayında yapılan mülteci anlaşmasında, Ankara 72 kriteri yerine getirdiği takdirde, Türk vatandaşlarına Avrupa'da vize muafiyeti öngörülüyordu. Ancak bu kriterlerden 5'ini Ankara hala yerine getirmedi.

Bunlar arasında terörle mücadele yasasında değişiklik de bulunuyor. Türkiye, ekim ayına kadar vize serbestisi konusunda bir çözüm bulunmasını talep etmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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