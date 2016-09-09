AB: Türkiye'yle vize anlaşması üzerine çalışacağız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye ile vize serbestisi anlaşması konusunda çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Mogherini'nin ziyareti 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana AB'den yapılan en yüksek düzeydeki ziyaret.

Türkiye-AB arasındaki Siyasi Diyalog toplantısı için Ankara'da bulunan Mogherini'ye AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn eşlik ediyor.

AB'li yetkililer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik ile biraraya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mogherini AB'nin gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarının vize olmaksızın Schengen bölgesine ziyaretleri konusunda Ankara'yla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Mogherini ayrıca PKK ile mücadele siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Mogherini önümüzdeki aylarda Kıbrıs meselesinin çözümünün AB ile Türkiye'nin ortak çıkarına olduğunu söyledi.

AB Genişleme Komiseri Hahn ise Türkiye ile vize serbestisinin hızına yönelik anlaşmazlığın çözümünün mümkün olduğunu söyleyerek bunun zamanlamasının Ankara'ya ait olduğunu belirtti.

AB Bakanı Ömer Çelik, de geçen dönemde 17. ve 33. fasılların açıldığını hatırlatarak, "Yeni dönemde müzakerelerin kalbini oluşturan basın özgürlüğü, temel haklar ve hürriyetler gibi konular içeren fasılların (23 ve 24. fasıllar) açılmasını bekliyoruz. Bu konularda çok fazla eleştiri dile getiriliyor. Bu eleştiriler gerçekten demokrasi ve insan hakları konusunda bir ilerleme amacı taşıyorsa o zaman buyrun bu fasılları açalım diyoruz." dedi.