AB: Türkiye'yi AİHS kararlarına uymaya davet ediyoruz

AB Sözcüsü, “Türk yetkililerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına ve masumiyet karinesine saygı duymaya çağırıyoruz. Türk yetkililerle defaatle tartışıldığı gibi; hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerde olumlu adımlar acilen atılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AB Sözcüsü, “Gazetecilerin, insan hakları savunucularının, demokrasinin bir parçası olan muhalefet üyelerinin tutuklanması, alarm verici düzeyde ve derin endişe uyandırıyor” dedi. İnsan hakları savunucularının derhal serbest bırakılmasını isteyen Sözcü, “Türk yetkililerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına ve masumiyet karinesine saygı duymaya çağırıyoruz. Temel özgürlüklere sonuna kadar saygı duyulmalı ve insan hakları savunucuları yasal faaliyetlerini tam olarak yerine getirebilmelidir” ifadelerini kullandı. Sözcü, “Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği perspektifi ile Türk yetkililerle defaatle tartışıldığı gibi; hukukun üstünlüğü, temel haklar ve özgürlükler konusuna işaret edecek olumlu adımlar acilen atılmalıdır. İfade ve örgütlenme özgürlüğü demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır” dedi.