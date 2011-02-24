AB, Türkiye’ye 'vizesiz geçiş' izni vermedi!

T24 - Avrupa Birliği içişleri bakanları, Türkiye ile mutabakata varılan geri kabul anlaşmasını kabul ederken, Türkiye’nin buna karşılık istediği vize kolaylığı ya da muafiyeti konusunda komisyona yetki vermedi.



Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında 8 yıl boyunca süren müzakereler neticesinde üzerinde mutabakata varılan geri kabul anlaşması, Avrupa Birliği içişleri bakanları tarafından da kabul edildi.



Türkiye geri kabul anlaşması karşılığında AB'den vize muafiyeti müzakerelerinin başlaması için komisyona yetki verilmesini bekliyordu.



Açıklama yapan komisyon yetkilileri, kolaylaştırılmış vize uygulaması konusunda AB içişleri bakanlarından yetki alamadıklarını söylediler.



Türkiye’yle 8 yılda bu yana müzakere edilen geri kabul anlaşması AB'ye üye içişleri bakanları tarafından onaylandı.



Hayata geçirilmesi beklenen anlaşma, AB topraklarına yasa dışı yollarla giren Türk vatandaşlarının kolayca iade edilmesini, yürürlüğe giriş tarihinden 3 yıl sonra, üçüncü ülke vatandaşlarının da Türkiye’ye iade edilmesini öngörüyor.



AB içişleri bakanları, Ankara’nın anlaşmayı hayata geçirmek için şart koştuğu vize kolaylığı ya da muafiyeti konusunda, Avrupa Komisyonu’na yetki vermedi. NTV’ye konuşan AB yetkilileri, bakanlardan müzakere yetkisi alınmadığını ama vize diyaloğu konusunda Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını belirttiler.





SARKOZY: TAM ÜYELİK OLMAKSIZIN...



AB–Türkiye ilişkilerinde bu gelişmeler yaşanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın Ankara’ya geliyor.



Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile görüşecek olan Sarkozy, ziyaret öncesi, gazeteci Mehmet Ali Birand’a konuştu. Sarkozy, Türkiye ile AB'nin, "ne Türkiye'ye, ne de AB'ye faydalı olacak bir tam üyeliğe kadar gitmeksizin" mümkün olduğunca sıkı ilişkiler yürütmeleri gerektiğine inandığını söyledi.





'HEDEF TAM ÜYELİKTİR'



Sarkozy'nin sözlerine ilk yorum da, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’tan geldi.



Türkiye'nin bu konudaki tavrının çok net olduğunu belirten Bağış, Türkiye’nin AB sürecini anlatarak,”Tek hedef vardır o da tam üyeliktir. AB müktesebatında tam üyelikten başka alternatif yoktur. AB'de aday ülkeler vardır, müzakere eden ülkeler ve üye ülkeler vardır. Olmayan bir şeyi Türkiye'ye sunmak bir kere mantık dışıdır” şeklinde konuştu.





'ARTIK SIKMAYA BAŞLADI'



AB'den gelen haber öncesi, gelişmeleri CNBC-e'de değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan da şunları söylemişti:



"İpe un sermek diye bir atasözümüz var. Mahkemeler vize konusunda karar vermiş. Bazı üye ülkeler karar vermiş ama siyasi irade eksikliği olduğu aşikar. Siyasi irade ortadan kalkmazsa AB ilişkilerini yokuşa süren siyasi zihniyet ortadan kalkmadığı sürece detaylarla fazla uğraşmamak lazım.



Türkiye geri kabul anlaşmasını onaylayacak sonra kolaylaştırıcı vize müzakereleri başlayacak. O da 1 yıl sürebilir. Artık sıkmaya başladı desem de yeridir. Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir siyasi irade yoksa detaylarla da fazla uğraşmayalım. Bir defa bir samimiyet lazım. Bu samimiyeti görmüyorum.



Büyük resmi de görmemiz lazım. Avrupalılara anlatmak lazım. Türkiye kolaylaştırıcı vize uygulamasına tabi olsa burada bir iyi niyet görürüm."







