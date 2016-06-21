AB: Türkiye'ye vize serbestisi Erdoğan'ın otoriterliği yüzünden durduruldu

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye'ye ile AB arasında yılan hikayesine dönen 'vize serbestisi'nin 'Erdoğan'ın otoriterliği yüzünden durdurulduğunu' söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Berlin'de düzenlenen Europe Calling konferansında konuşan Schulz, "Vize serbestisi için Türkiye'nin bir dizi kriteri yerine getirmesi gerekiyordu. Fakat bunların hepsi yerine getirilmedi. Bunlardan biri değiştirilmesini istediğimiz terörle mücadele yasasıydı. Nitekim bu yasa değiştirilmemesinin yanı sıra milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için kullanıldı" dedi.

Schulz'a göre, 'Türkiye'de gazeteciler ve milletvekillerinin başına gelenler parlamenter demokrasinin tüm temel değerlerine aykırı.' "Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriter eylemlerinin tek örnekleri değil" diyen Schulz, "Vize serbestisi sürecini başlatmama zorunda olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Schulz şöyle devam etti: "Türkiye'de 2.4 milyon sığınmacı olduğu tahmin ediliyor. Bu, eğer sığınmacılara yardım etmek istiyorsak –bunu istesek de istemesek de– Türkiye'yle çalışmak zorunda kalacağımız anlamına geliyor. Bu nedenle ilk başta Türkiye'yle birlikte çözüm aramamızdan yana olmuştum. Fakat Ankara'daki hükümete her bedeli ödemeye karşıyım. Avrupa Parlamentosu'nda vize serbestisi sürecini bu nedenle durdurdum" vurgusunu yaptı."