AB: Türkiye'ye verilecek olan 3 milyar Euro cep harçlığı değil, mülteciler için kullanılacak

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, mülteciler için Türkiye'ye verilecek olan 3 milyar Euro'nun "kısa sürede temin edileceğini" söyledi. Mogherini, "Sonuçta bu para cep harçlığı değil, mülteciler için harcanacak" dedi.

"DAEŞ'e karşı savaşta Libya'ya olan desteği vereceğiz" diyen Mogherini, "Ortadoğu'daki barşın eksikliği ve bu barış ortamını canlandırmayı İsrail'le konuştuk. İstanbul, Ankara'daki patlamalar DAEŞ'in bize ortak düşman olduğunu gösterdi. Türkiye hükümetinin önemli gündemleri var. Bunları uygulamak için elinden geleni yapıyor. Enerji işbirliği önem taşıyor. Bölgede pozitif gelişmeler bekliyoruz. Bunu Kıbrıs konusunda göreceğiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB'li katılımcılarla ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye-AB çalışma noktasında kararlılığımızı ortaya koyduk. Son zamanlarda yaşnan gelişmeler konusunda fasılların yeniden açılması konuştuğumuz konu oldu. Türkiye-AB ilişkilerini yeniden konuştuk.

"Fasıl açılması büyük önem arz etmektedir"

Fasıl açılması büyük önem arz etmektedir. Türkiye ile ilişkilerin devamı anlamı taşımaktadır. Zirve sonuçlarının mutakabatı olarak enerji, yargı, özgürlük ve adalet, eğitim, dış güvenlik politikaları fasıllarının açılması için zirve sonrasında karar almıştık.

"Türkiye 3 terör örgütü ile mücadele etmektedir"

Toplantıda Türkiye'nin attığı siyasi reformları ele aldık. Türkiye'de reformları ön planda tutarak çalışmalarını yürütmesi önemlidir. Türkiye'deki terör konusunuda ele aldık. Türkiye 3 terör örgütü ile mücadele etmektedir. Türkiye halkının haklarını koruyan devlet konumundadır.

AB: Para mülteciler için kullanılacak

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini "Mültecilere verilecek 3 milyar Euro Türkiye'nin eline geçmeyecek, cep harçlığı değil bu. Mülteciler için kullanılacak. Bu paranın hazırlığını sürdürüyoruz. Bizim ilk aydan yaptığımız çalışmalarda yine buradaydık ve yine aynı şeyleri söylüyorduk. DAEŞ ortak gündemimizi oluşturuyor. Geçilen 2 seçim bayabi zaman aldı. AB açısından mülteci konusunda daha farklı bir algı var" ifadesini kullandı.

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn "Biz çok fazla fasılın açılmasıyla ilgileniyoruz. Adım adım ileri gitmek istiyoruz. Ortak temeller bizimde hedefimiz. Yargı, medyada özgürlük vb. konular bizim için önemli. Üst düzey temsilcinin söylediği gibi Kürt sorunuyla ilgili bir yardımımız olacaksa bunun için hazırız. Türkiye için Avrupa en önemli ticari ortak. İlişkilerimizi geliştirmemiz en önemli durum. Dolayısıyla güzel bir çıkış yakaladık. AB ve Türkiye arasındaki iyileşme ivmesini yüksekltmek" diye konuştu.