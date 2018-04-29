AB Türkiye'ye verdiği 4,5 milyar euroluk mali yardımı denetleyecek

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin adaylık statüsü kazanmasından bu yana Ankara'ya gönderilen mali yardımları denetleme kararı aldı.

2007 - 2013 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen 4,48 milyar euroluk mali desteğin, üyelik müzakereleri kapsamında açılan fasıllarda AB'ye uyumun sağlanması için kullanılması öngörülüyordu.

AB'nin bu yıllar içerisinde üyelik öncesi yardım fonundan çıkan tutarın yüzde 40'ı Ankara'ya gönderilmişti.

2014 yılından bu yana Türkiye'ye bu kapsamda 1,65 milyar euro daha verilmesi kararlaştırılmış durumda ancak bu tutarın tümü henüz Brüksel tarafından ödenmiş değil.

Avrupa Hesap Mahkemesi'nin denetlemeden sorumlu üyelerinden Gustaf Wessberg düzenlediği basın toplantısında "Türkiye, AB'nin dış yardımlarından en çok faydalanan ülke. Aynı zamanda savunma, göç ve terörle mücadele gibi en önemli dış politika konularında AB'nin kritik bir ortağı. Ancak bu güne kadar Türkiye'ye gönderilen mali yardımların ne kadar etkin olduğunu hiç denetlemedik" dedi.

Denetçilerin görevi Türkiye'ye verilen fonların öngörülen alanlarda, planlanan biçimde etkin olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemek olacak.

Denetimlerin üç ana konu başlığı altındaki fon kullanımlarına yoğunlaşacağı belirtiliyor:

Denetimin ardından hazırlanacak olan rapor 2018'de yayınlanacak.