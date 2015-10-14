AB: Türkiye’ye taviz veririz ama...

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel’deki zirveye davet için yazdığı mektupta “Türkiye’yle bir anlaşma ancak etkin bir şekilde mülteci akınını azaltırsa anlam taşır. Tavizler ancak bu hedefe ulaşılırsa haklı görülebilir” dedi.

Hürriyet’te yer alan Güven Özalp imzalı habere göre; Avrupa Birliği’nin mülteci krizini masaya yatıracağı yarınki zirvenin büyük ölçüde Türkiye odaklı geçmesi bekleniyor. Donald Tusk’un mektupta kullandığı bu ifadeler Brüksel’in Ankara’ya taviz verme hazırlığında olduğu algısı yarattı. Mektubunun önemli bir bölümünü Türkiye’ye ayıran Tusk, Ankara’nın Suriye krizinin başından bu yana talep ettiği güvenli bölge konusunu da AB liderlerinin önüne taşıyacağının sinyalini verdi.

En büyük transit ülke konumunda olan Türkiye ile AB arasında yoğun diyalog başlatıldığını hatırlatan AB, “Ankara’yla görüşmelerimin hedefi Avrupa’ya yönelik mülteci dalgasına set çekmek” dedi.

Bölgedeki durumun zor ve siyasi açıdan karmaşık olduğunu vurgulayan Tusk, örnek olarak ise güvenli bölge talebini göstererek, “Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulmasına destek vermemiz çağrısında bulunuyor, oysa Suriye’de artan şekilde angaje olan Rusya açık şekilde bu fikri reddediyor” ifadelerini kullandı.

Tusk, AB liderlerine Türkiye’ye yönelik ortak yaklaşımı tartışmaları önerisinde bulundu. AB liderleri Türkiye konusunu zirvenin ilk gecesi çalışma yemeğinde ele alacak.

AB’nin tüm senaryolara hazırlıklı olması gerektiğini belirten Tusk, “Şimdiye kadar alınan kararların ya da perşembe günü alacaklarımızın yeni bir göç dalgasını frenlemek için yeterli olup olmadığını kendimize sormamız gerekiyor” dedi.