AB, Türkiye'ye stratejik ortaklık önerisi sunacak

T24- Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı Catherine Ashton, Türkiye'ye stratejik ortaklık önermeye hazırlanıyor. Ashton, hafta sonu Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında "Türkiye ile stratejik ortaklık anlaşması" için yetki isteyecek.



NTV'nin haberine göre, Avrupa Birliği, üyelik müzakerelerinin tıkanmak üzere olduğu bir dönemde Türkiye ile dış politikada daha fazla işbirliğinin yollarını arıyor. NTV'nin elde ettiği bilgilere göre Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Catherine Ashton, dış politikada Türkiye'ye stratejik işbirliği önermeye hazırlanıyor.



Ashton, hafta sonu Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında ‘dış politikada Türkiye ile stratejik ortaklık anlaşmasını’ gerçekleştirmek için yetki talebinde bulunacak. Bu yetkinin ay sonundaki toplantıda verilmesi öngörülüyor.



Anlaşmayla Avrupa Birliği, Türkiye'yle Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya gibi bölgelerde daha sıkı işbirliği sergilemeyi hedefliyor. Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra, Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık önerilmesini savunan Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Danimarka gibi üye ülkelerin de bu girişimi desteklediği belirtiliyor.



Ancak Türkiye'nin üyeligini destekleyen kimi üyeler, bu yaklaşımın sakıncalı olabilecegi görüşünde.



Bazı diplomatik kaynaklar, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin stratejik ortaklık anlaşmasını ileride ‘gizli bir imtiyazlı ortaklığa’ çevirmeye çalışabileceğine işaret ediyor. Daha şimdiden böyle bir olasılığa karşı gereken önlemlerin alınması gerektiğinin altı çiziliyor.