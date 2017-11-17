AB Türkiye'ye kesintileri görüşüyor

AB üyesi ülkelerin maliye bakanları bugün 2018 yılının bütçesini görüşmek ve Avrupa Parlamentosu'yla gerçekleştirilecek arabuluculuk görüşmelerine hazırlanmak üzere bir araya geliyor.

Bakanların gündeminde Türkiye'ye yapılan mali yardımların kısılması da var. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye AB üyeliğine hazırlık için sağlanan mali yardımların önümüzdeki yıl 80 milyon euro kısılmasını önermişti. Diplomatların aktardığı bilgiye göre AB maliye bakanlarının sunmayı planladığı öneri ise Türkiye'ye sağlanan mali desteğin 67 milyon euro kısılması.

AB devlet ve hükümet başkanları, Ekim ayında bir araya geldikleri zirvede Ankara ile gerilen ilişkiler nedeniyle mali yardımların azaltılmasını talep etmişlerdi. Türkiye için 2014-2020 zaman diliminde AB'ye katılım öncesi mali yardım olarak kararlaştırılan rakam 4,5 milyar euroydu.

Avrupa Parlamentosu, 2018 için 162 milyar 600 milyon euro hacminde bütçe talebinde bulunuyor. Üye ülkelerse bunu 158 milyar 900 milyon euro ile sınırlandırmak istiyor. AB maliye bakanlarının toplantısının ardından parlamento temsilcileri ile uzlaşma sağlamak için arabuluculuk görüşmeleri yapılması planlanıyor.

Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne tepki

Türkiye de diğer yandan Türkiye'de tutuklu bulunan hukukçu Murat Arslan'a Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından ödül verilmesini protesto etmek amacıyla Avrupa Konseyi'ne yaptığı ödemelerde kesintiye gitmeyi planlıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da dün yaptığı açıklamada, atılmak istenen adıma tutuklu hakim Murat Arslan'a 2017 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verilmiş olmasını gerekçe gösterdi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Bylock kullanan bir kişiye ödül veren bir kuruma ilaveden milletin parasını veremem" şeklinde konuştu.

Gülen yapılanması üyesi olduğu ve "2014 yılından itibaren FETÖ haberleşme sistemi ByLock kullandığı" iddiasıyla tutuklanan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan, ödüle "yargının bağımsızlığı için çalışmaları" nedeniyle layık görülmüştü.

Reuters/AFP/BÜ/HS

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