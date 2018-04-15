"AB, Türkiye'ye en kötü notu verecek, raporda çok sert eleştiriler yer alacak"

Avrupa Birliği, üye adayı olarak Türkiye'ye dair yıllık ilerleme raporunu salı günü açıklayacak. Reuters'a konuşan yetkililer, bu yılki raporun bugüne dek verilen 'en kötü karne' olacağını söyledi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin üyelik sürecine ilişkin salı günü açıklayacağı İlerleme Raporu’nda bugüne dek görülen en sert eleştirilerin yer alacağı belirtildi. Reuters’a isim vermeden konuşan iki üst düzey yetkiliye göre, Brüksel bu yıl Türkiye’yi ‘üyelik yönünde yıllar boyu sağlanan ilerlemenin kaybedilmekte olduğu’ konusunda uyaracak.

Buna göre, Türkiye’ye sadece Suriyeli mülteciler konusundaki işbirliği konusunda olumlu not verilecek. Buna karşın, insan hakları, basın ve yargı özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi alanlarda Brüksel ile Ankara’nın ayrı düşmekte olduğu uyarısı yapılacak. Raporda, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü gibi temel özgürlükler açısından büyük bir gerileme olduğu belirtilecek.

"Yeni müzakere başlığı açılamaz"

Dahası, Avrupa Komisyonu raporda, yeni müzakere başlığı açılması için yeterli bir zemin olmadığına dair görüş bildirecek. Raporun hazırlanma sürecine katkıda bulunan bir yetkili, Reuters’a demecinde “AB’den uzaklaşma yönünde büyük bir geriye gidiş var” dedi.

"İlerleme için OHAL kaldırılmalı"

Alman gazetesi Welt am Sonntag’ın haberine göre de raporda, ‘üyelik görüşmelerinde herhangi bir ilerleme olabilmesi için’ Türkiye’de Temmuz 2016’dan beri süren olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması gerektiği’ vurgulanıyor ve darbe girişimi sonrasında 150 bin kişinin gözaltına alındığı, 110 bin devlet memurunun görevden uzaklaştırıldığı, gözaltına alınanlar arasında 150 gazeteci, yazar ve hak savunucuları olduğu hatırlatılıyor.

İlerleme raporu nedir?

Avrupa Birliği her yıl, üye adayı veya aday adayı statüsündeki her ülkenin gerekli kriterlere uymak konusunda ne kadar ilerleme sağladığı konusunda raporlar yayımlıyor. Ülkelerin siyasi, demokratik ve ekonomik kriterlere göre kaydettiği gelişmenin değerlendirildiği raporlara İlerleme Rapor adı veriliyor.

AB’nin geçen yıl HDP’li vekillerin ve Cumhuriyet gazetesi çalışanların tutuklanmasından kısa süre sonra açıklanan İlerleme Raporu da, o güne dek dek en sert ve olumsuz metin olarak değerlendirilmişti.