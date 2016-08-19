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Dünya
Deutsche Welle

AB Türkiye'nin üyelik hedefine temkinli yaklaştı

Türkiye'nin açıkladığı 6 yıl içinde AB'ye üyelik hedefi Brüksel ve Berlin'de temkinli karşılandı. AB Komisyonu ve Alman hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

19 Ağustos 2016 22:00


AB Komisyonu, Türkiye'nin 6 yıl içinde AB üyesi olma hedefine temkinli yaklaştı. "Kesin bir üyelik tarihi konusunda spekülasyona girmeyeceğiz" ifadesini kullanan sözcü, üyelik müzakerelerindeki ilerlemenin Türkiye'nin çabalarına bağlı olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avusturya'nın "Tiroler Tageszeitung" gazetesine verdiği demeçte Türkiye ile ilgili görüşlerini açıkladı. Juncker, "Türkiye yakın bir tarihte AB'ye üye olamayacak zira Türkiye bunun için gerekli kriterleri yerine getirmiyor" dedi. Türkiye'nin mevcut koşullar itibariyle üyeliğe hazır olmadığını savunan Jean-Claude Juncker, Ankara ile pazarlıkların uzun yıllar alabileceğini kaydetti.

'Türk halkının yararına çözüm arayışındayız'

Brüksel ile Ankara arasındaki gerginliklere rağmen Türkiye ile görüşmelerin durdurulmaması gerektiği uyarısında bulunan Juncker, "Yalnızca Sayın Erdoğan ve Türk hükümetiyle görüşme halinde değiliz. Nihai olarak Türk halkının tamamının yararına olacak bütünlüklü bir çözüm arayışındayız" diye konuştu.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de basın mensuplarının sorusu üzerine konuyla ilgili açıklamada bulundu. Seibert, "Türkiye'nin üyelik görüşmeleri sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair bir tahminde bulunacak durumda değilim" dedi. Türkiye'nin AB ile yürüttüğü üyelik görüşmelerinin ucu açık olduğunu vurgulayan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümet açısından görüşmelerde yeni başlık açılmasının mümkün görünmediğini kaydetti.

Büyükelçi Selim Yenel'in demeci

Alman gazetesi Die Welt'e konuşan Türkiye'nin AB nezdindeki büyükelçisi Selim Yenel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılında 100 yaşına basacağını belirterek "Avrupa Birliği üyeliğinin ülkesi için taçlandırılmak olacağını" ifade etti. Ülkesinin tam üyelik için çabalarını sürdürdüğünü ifade eden Yenel, "Uzun vadede AB üyesi olmamak bizim için kabul edilemez. AB üyeliği bizim için çok önemli" diye konuştu. Yenel, siyasi ve ekonomik konularda, ayrıca tüketicinin korunması ve sağlık gibi tüm alanlarda Türkiye'nin standartlarını yükselttiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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