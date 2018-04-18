“AB, Türkiye'nin üyelik çabalarının önüne damper çekti”

Middle East Eye

“Ankara’nın Avrupa devletleriyle son dönemde yaptığı ağız dalaşlarının iyi komşu ilişkilerine yol açmadığını” söyleyen Avrupa Birliği, Türkiye’nin üyelik çabalarının önüne damper çekti.

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin uzun zamandır bekleyen üyelik başvurusuyla ilgili olarak hazırladığı son ilerleme raporunda demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda “ciddi eksiklikler”in devam ettiğini söyledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı rapora sert bir şekilde yanıt vererek “komisyonun bir kez daha içinden geçtiğimiz sürecin zorluğunu anlamakta isteksiz olduğunu gösterdi” ve “Türkiye’nin gerçeklerini anlamaktan uzak” olduğunu açıkladı.

Cevapta komisyonun “objektif ve dengeli olamadığından” şikayet edildi.

Rapor, Ankara’ın iki Yunan askerini tutuklaması ve uluslararası tanınmış Kıbrıs Rum yönetiminin petrol ve gaz aramasına engel olunacağına söz verilmesi gibi satır aralarına odaklandı.

Raporda, “Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimler iyi komşuluk ilişkileri için katkıda bulunmadı ve bölgesel istikrar ve güvenliği baltaladı” dendi.

Raporda “Birtakım AB üyesi ülkelerle ikili ilişkiler, zaman zaman saldırgan ve kabul edilemez söylemlerle bozuldu” ifadelerine yer verildi.

Raporda, “Türkiye kendini tartışmasız bir biçimde iyi komşu ilişlilerine adamalıdır” dendi.

Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı, AB’yi Yunanistan gibi üye ülkelere “açık çek” verdiği konusunda uyararak böyle bir duruşun “AB’nin kendi değerleriyle çeliştiğini” söyledi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ilişkilerin dondurulmasına son vererek Türkiye’nin üyelik sürecinde yeni fasıl açılmasını reddetti.

Mogherini “Türkiye üyeliğe aday bir ülke, AB için önemli bir partner ve anahtar bir aktör ancak görüşmelerde yeni fasıl açma zamanı değil” dedi.

Rapora tepki gösteren Türk Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “AB’ye tam üyeliğin Türkiye’nin değişmeyen bir hedefi olarak durduğunu” söyledi.

AB ile Türkiye arasındaki görüşmeler 2005’te başladı ve şu ana kadar 33 fasıldan yalnızca 33’ü açıldı.

Brüksel ve Ankara arasındaki ilişkiler, Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı baskıların ardından özellikle gerildi.

Erdoğan, NATO üyesi olmasına rağmen, özellikle de Suriye konusunda Rusya ve İran’a daha da yaklaştı.

Yakınlarda çıkan bir Middle East Eye (MEE) raporuna göre, Türkiye’nin Yunanistan’la yaşadığı alevlenmeler AB’yle ilişkileri de gerdi.

MEE’ye konuşan analistlere göre, Ege ve Akdeniz’de yaşanan gerilimler açık bir düşmanlığa dönüşme riski taşımıyor ancak Türkiye’yle AB arasında çok ihtiyaç duyulan uzlaşmanın altını oyuyor.

Atina da Ankara da birbirini provokatif davranmak ve uluslararası kanunları ihlal etmekle suçluyor.